  3. От какво се нуждае Маркес, за да стане шампион в Япония този уикенд?

От какво се нуждае Маркес, за да стане шампион в Япония този уикенд?

  • 22 сеп 2025 | 17:39
  • 731
  • 0

Този уикенд Марк Маркес ще има първа възможност да си гарантира световната титла в MotoGP за 2025 година по време на Гран При на Япония на „Мотеги“.

За целта испанецът ще трябва да завърши състезателния уикенд в Страната на изгряващото слънце с преднина от поне 185 точки пред своя брат Алекс, който е неговият единствен останал конкурент в битката за титлата. В момента разликата между двамата е 182 пункта, което означава, че в хода на спринта и състезанието на „Мотеги“ заводският пилот на Дукати ще трябва да спечели с три точки повече от своя брат, за да вдигне седмата си титла в кралския клас цели пет кръга преди края на сезона. В противен случай той ще трябва да изчака минимум до Гран При на Индонезия в края на следващата седмица. Разликата между двамата братя означава, че Марк Маркес няма да може спечели титлата в съботния спринт в Страната на изгряващото слънце, независимо от резултата в него.

Ако Маркес спечели титлата на „Мотеги“, то за него това ще бъде четвърти случай, в който той става световен шампион в Япония. Предишните три случая бяха през 2014, 2016 и 2018, когато той се състезаваше за Хонда. Интересна подробност е, че пистата „Мотеги“ е собственост на Хонда, което означава, че Маркес ще може да спечели своята седма титла в задния двор на марката, с която завоюва първите си шест титли с MotoGP.

Снимки: Gettyimages

