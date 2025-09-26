Популярни
Пеко Баная начело пред Мартин и Маркес в първата тренировка в Япония

  • 26 сеп 2025 | 05:50
  • 4017
  • 0
За първи път от началото на сезона в MotoGP Франческо Баная изглеждаше сравнително комфортно върху Desmosedici GP25 и това позволи на италианеца да оглави класирането в края на първата свободна тренировка преди Гран При на Япония.

Италианецът беше първият пилот, който слезе под 1:45 днес със своето време от 1:44.967, което той записа в първото си излизане на пистата. Впоследствие този резултат на италианеца беше подобрен с 0.008 секунди от неговия съотборник Марк Маркес, но Баная си върна първата позиция с 1:44.857, което той записа в третото си излизане на пистата.

Този резултат на италианеца не беше подобрен до края на първите 45 минути за подготовка на „Мотеги“ и така той завърши на първото място с аванс от 0.093 пред Хорхе Мартин. Световният шампион успя да раздели двамата съотборници в Дукати Баная и Маркес с обиколка, направена с нови гуми в заключителните минути на сесията.

Маркес остана трети на 0.102 зад съотборника си, а зад него в челната петица допълниха Фабио Ди Джанантонио и Лука Марини. Място сред най-бързите десетима намериха още Франко Морбидели, Педро Акоста, Джак Милър, Сомкиат Чантра и Мигел Оливейра.

Реално единствената трудност за Баная в рамките на откриващите 45 минути в Япония дойдоха в неговото второ излизане на пистата, в което той имаше сериозни вибрации в предницата на своя мотор. Това принуди италианеца бързо-бързо да се върне в бокса, за да може екипът му да направи корекции по настройките и с тях той успя да запише най-доброто време в рамките на първата свободна тренировка в Страната на изгряващото слънце.

Трудностите на Баная обаче бяха нищожни пред тези на Марко Бедзеки, който записа две падания в рамките на сесията и загуби много време. Първата катастрофа на италианеца дойде в 11-ия завой по-малко от осем минути след началото на тренировката, а след това той се озова на земята и с втория си мотор в петия завой в средата на сесията.

Освен пилота на Априлия падания в рамките на първите 45 минути за подготовка регистрираха още Раул Фернандес, Енеа Бастианини, Франко Морбидели и Джак Милър. Катастрофата на Фернандес дойде в осмия завой, тази на Бастианини в десетия, а Морбидели и Милър паднаха в рамките на няколко секунди в петата крива, в която по-рано и Бедзеки беше допуснал грешка.

Уикендът за Гран При на Япония, 17-и кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава в 9:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка. Както винаги тя ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще прогресират директно към втората фаза на утрешната квалификация на „Мотеги“.

Снимки: Gettyimages

