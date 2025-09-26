Пеко Баная начело пред Мартин и Маркес в първата тренировка в Япония

За първи път от началото на сезона в MotoGP Франческо Баная изглеждаше сравнително комфортно върху Desmosedici GP25 и това позволи на италианеца да оглави класирането в края на първата свободна тренировка преди Гран При на Япония.

Италианецът беше първият пилот, който слезе под 1:45 днес със своето време от 1:44.967, което той записа в първото си излизане на пистата. Впоследствие този резултат на италианеца беше подобрен с 0.008 секунди от неговия съотборник Марк Маркес, но Баная си върна първата позиция с 1:44.857, което той записа в третото си излизане на пистата.

Този резултат на италианеца не беше подобрен до края на първите 45 минути за подготовка на „Мотеги“ и така той завърши на първото място с аванс от 0.093 пред Хорхе Мартин. Световният шампион успя да раздели двамата съотборници в Дукати Баная и Маркес с обиколка, направена с нови гуми в заключителните минути на сесията.

Маркес остана трети на 0.102 зад съотборника си, а зад него в челната петица допълниха Фабио Ди Джанантонио и Лука Марини. Място сред най-бързите десетима намериха още Франко Морбидели, Педро Акоста, Джак Милър, Сомкиат Чантра и Мигел Оливейра.

Реално единствената трудност за Баная в рамките на откриващите 45 минути в Япония дойдоха в неговото второ излизане на пистата, в което той имаше сериозни вибрации в предницата на своя мотор. Това принуди италианеца бързо-бързо да се върне в бокса, за да може екипът му да направи корекции по настройките и с тях той успя да запише най-доброто време в рамките на първата свободна тренировка в Страната на изгряващото слънце.

Трудностите на Баная обаче бяха нищожни пред тези на Марко Бедзеки, който записа две падания в рамките на сесията и загуби много време. Първата катастрофа на италианеца дойде в 11-ия завой по-малко от осем минути след началото на тренировката, а след това той се озова на земята и с втория си мотор в петия завой в средата на сесията.

Освен пилота на Априлия падания в рамките на първите 45 минути за подготовка регистрираха още Раул Фернандес, Енеа Бастианини, Франко Морбидели и Джак Милър. Катастрофата на Фернандес дойде в осмия завой, тази на Бастианини в десетия, а Морбидели и Милър паднаха в рамките на няколко секунди в петата крива, в която по-рано и Бедзеки беше допуснал грешка.

Уикендът за Гран При на Япония, 17-и кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава в 9:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка. Както винаги тя ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще прогресират директно към втората фаза на утрешната квалификация на „Мотеги“.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

