  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  3. Ретро Баная победи Мир и Маркес в квалификацията в Япония с рекордна обиколка

Ретро Баная победи Мир и Маркес в квалификацията в Япония с рекордна обиколка

  • 27 сеп 2025 | 05:43
  • 3698
  • 0

Двукратният световен шампион в MotoGP Франческо Баная напомни за себе си и триумфира в квалификацията за Гран При на Япония с рекордна обиколка на „Мотеги“. За него това е втори полпозишън през 2025, но за разлика от Гран При на Чехия, тук нямаше странични фактори като превалявания и други.

Италианският пилот на Дукати стигна до първата позиция на стартовата решетка с една рекордна обиколка за 1:42.911. С нея той се превърна в първия пилот, който слиза под 1:43 за обиколка на „Мотеги“, която е валидна, тъй като преди година Марк Маркес също направи такъв тур, но с излизане извън границите на трасето.

В битката за полпозишъна Баная победи с 0.092 секунди световния шампион за 2020 година Жоан Мир, който беше много близо до своята първа спечелена квалификация в кралския клас, но ще трябва да стартира втори в домашното състезание на Хонда. За испанеца това е най-добрата квалификация в MotoGP от Гран При на Португалия през 2022 година, когато той отново потегли втори, но със Сузуки.

Трети на старта ще застане лидерът в генералното класиране Марк Маркес, който ще може още утре да си гарантира световната титла. Испанецът беше с 0.132 по-бавен от своя съотборник Баная. Четвърти остана Педро Акоста, който реално направи само една серия от обиколки, след като технически проблем го принуди да се прибере в бокса още в края на първия му загряващ тур в началото на втората фаза на квалификацията.

Пилотът на КТМ ще раздели втората редица с Фабио Куартараро и Франко Морбидели, а на третия ред ще застанат Лука Марини, Алекс Маркес и Марко Бедзеки. Най-бавни във втората фаза на квалификацията бяха Раул Фернандес, Йоан Зарко и Фабио Ди Джанантонио, които ще оформят четвъртата редица на стартовата решетка.

В края на първата фаза на квалификацията най-бърз с време от 1:43.253 беше Морбидели, който изпревари с 0.014 Алекс Маркес и двамата продължиха към решителните 15 минути на битката за полпозишъна. Първи извън тях остана представителят на домакините Ай Огура, който изостана с 0.162 от Маркес.

Японецът се движеше с рекордно темпо в своята финална летяща обиколка, но трябваше да се откаже от нея, тъй като мина през зона с жълти флагове, причинени от падането на Алекс Ринс в десетия завой. Така пилотът на Тракхаус Априлия остана трети в сесията и ще потегли 13-ти в спринта и състезанието, а компания на петата редица ще му правят Джак Милър и Фермин Алдегер.

Зад тях на шестия ред ще се наредят Мигел Оливейра, световният шампион Хорхе Мартин и Брад Биндър, а седмата редица ще поделят Ринс, участващият с „уайлд кард“ Такааки Накагами и Енеа Бастианини. Сомкиат Чантра и Маверик Винялес ще бъдат двамата пилоти, които ще застаната на последната осма редица на стартовата решетка на „Мотеги“.

Уикендът за Гран При на Япония, 17-и кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава в 9:00 часа българско време със спринта, който ще бъде с продължителност от 12 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Снимки: Gettyimages

