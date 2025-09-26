След двете падания сутринта Марко Бедзеки оглави следобедната тренировка в Япония

След двете си падания в рамките на сутрешната първа свободна тренировка надали Марко Бедзеки е очаквал да оглави класирането в края на официалната подготвителна сесия пред Гран При на Япония в MotoGP, но точно това се случи.

Safe to say Bez knows how to turn things around 💥#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/lORYD4e4Me — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 26, 2025

В доста обърканите втори 60 минути за подготовка пилотът на Априлия зае първата позиция с обиколка за 1:43.193, която той завъртя по време на ключовите квалификационни симулации в края на сесията, когато времената се подобряваха като на изсъхваща писта, въпреки че днес не беше валяло изобщо на „Мотеги“. По този начин той изпревари с 0.136 секунди Педро Акоста, а тройката с пасив от 0.167 допълни лидерът в генералното класиране Марк Маркес, който още в неделя ще може да си гарантира световната титла за 2025 година.

AS HECTIC AS IT GETS 🤯



Bezzecchi takes top spot as @marcmarquez93 rescues 2nd📈#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/WUCsfKlhcJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 26, 2025

Зад него в челната петица влязоха още Жоан Мир и Фабио Ди Джанантонио, а топ 10 оформиха Лука Марини, Франческо Баная, Фабио Куартараро, Раул Фернандес и Йоан Зарко, които се класират директно за втората фаза на квалификацията утре. Първи извън тази група остана Фермин Алдегер, който изостана със само 0.008 от Зарко и ще трябва да минава през първите 15 минути на битката за полпозишъна.

В тях компания на испанския пилот на Грезини Дукати ще правят Енеа Бастианини, Хорхе Мартин, Ай Огура, Алекс Маркес, Франко Морбидели, Брад Биндър, Сомкиат Чантра, Алекс Ринс, Джак Милър, Такааки Накагами, Мигел Оливейра и Маверик Винялес. За Алекс Маркес това ще бъде първо участие в първата фаза на квалификацията от началото на сезона, което оставя неговият брат Марк като единствения пилот, който неизменно се класира директно за решителните 15 минути на битката за полпозишъна още от тренировките през 2025 година.

Една от причините пилотът на Грезини Дукати да остане извън топ 10 е падането, което той направи в деветия завой малко след средата на сесията. Заради него той трябваше да използва втория си мотор в решаващите обиколки, което може би се отрази на класирането му.

Slippery track = more trouble ⚠️@alexmarquez73 has crashed at Turn 9, and he's still down in P23 😱#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/rkNVQvsiZr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 26, 2025

Освен него на земята в хода на тренировката се озоваха още шампионът Мартин, който подобно на своя съотборник Бедзеки сутринта, падна два пъти – веднъж в петия и веднъж в седмия завой, Морбидели (9 завой), Милър (5 завой), Акоста (1 завой) и Чантра (3 завой). Отделно Куартараро имаше едно излитане в деветия завой, но пилотът на Ямаха успя да се опази от падане и продължи участието си в тренировката.

Уикендът за Гран При на Япония, 17-и кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава утре в 4:10 часа сутринта българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 4:50 часа, ще стартира и квалификацията, която ще определи реда на стартиране за спринта и състезанието на „Мотеги“.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

Снимки: Gettyimages