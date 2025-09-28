Муньос се ориентира най-добре при лекия дъжд и спечели Гран При на Япония в Moto3

Давид Муньос спечели своята трета победа за сезона в Moto3, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Япония, ориентирайки се най-добре в лекия дъжд, който преваля над „Мотеги“ малко след старта.

Breaking away from all the chaos and securing a dominant win 🙌@david64official's strategy was simply impeccable today 🏆#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/nrYIkmPIAm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 28, 2025

Дъждът започна да пада съвсем леко в третата обиколка на надпреварата, което направи пистата хлъзгава, но времената на пилотите останаха сравнително постоянни и това беше причината рейс контролът да не спре състезанието. Малко преди средата на дистанцията от 17 обиколки водачите бяха с около 4 секунда по-бавни от темпото си при сухи условията, но след това дъждът спря и слънцето изпече, което веднага върна пистата в оптимална кондиция.

Така времената отново паднаха, но докато това се случи Муньос вече се беше откъснал пред преследвачите си и просто трябваше да контролира разликата до финала. Испанецът се справи отлично с тази своя задача, за да спечели с аванс от 1.6 секунди пред лидера в шампионата Хосе Антонио Руеда, който беше много бърз във втората половина на дистанцията.

Когато дъждът беше в своята най-интензивна фаза испанецът беше потънал до дъното на топ 10, но с изсъхването на трасето той вдигна темпото и си проправи път до втората позиция. В последната обиколка Руеда трябваше да се бори с Максимо Куилес и Валентин Перон, но с по-доброто си сцепление той не срещна особени затруднения.

Трети завърши Куилес, който беше атакуван от Перон в последния завой на състезанието, но се защити и завърши на само 0.133 пред аржентинския си съперник. Челната петица оформи Адриан Фернандес, а в топ 10 влязоха още представителят на домакините Рюсей Яманака, Гуидо Пини, Джоел Келсо, Лука Лунета и Денис Фоджа. Зоната на точките в Гран При на Япония в Moto3 допълниха падналият малко преди финала Анхел Пикерс, Джейкъб Роулстоун, завърналият се след много дълго отсъствие заради контузия Матео Бертеле, Алваро Карпе и Стефано Непа.

В генералното класиране Руеда остава лидер с актив от 315 точки и аванс от цели 93 пред най-близкия си преследвач Пикерас. Това означава, че Руеда ще може да си гарантира титлата още в Индонезия следващата седмица, а това ще се случи, ако той завърши уикенда на „Мандалика“ с преднина от 100 или повече точки. Трети в класирането е Куилес, който изостава със 111 пункта от Руеда, а на седем точки зад него е днешният победител Муньос.

Сезон 2025 в Moto3 продължава следващата седмица с втория етап от азиатското турне на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта – Гран При на Индонезия на „Мандалика“.

Снимки: Gettyimages