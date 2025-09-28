Популярни
  3. Олгадо с втора победа в Moto2 след страхотно каране в Япония

Олгадо с втора победа в Moto2 след страхотно каране в Япония

  • 28 сеп 2025 | 07:08
  • 1335
  • 0
Олгадо с втора победа в Moto2 след страхотно каране в Япония

Дани Олгадо спечели своята втора победа в Moto2, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Япония след едно страхотно каране на пистата „Мотеги“.

Испанецът стартира от средата на първата редица и запази втората си позиция в началото зад тръгналия от петото място Диого Морейра. Още в началото на втората обиколка обаче Олгадо атакува и изпревари своя съперник, за да поведе, след което започна да налага темпо, което беше напълно непосилно за неговите съперници.

В средата на дистанцията от 19 тура авансът на испанеца пред Джейк Диксън беше достигнала почти пет секунди, което позволи на лидера да отпусне газта и да намали риска във финалните обиколки. Така на финала разликата между него и завършилият втори Диксън падна до само 1.3 секунди, но въпреки това победата на Олгадо си остава наистина доминантна.

Трети се класира ранният лидер Морейра, който в последните обиколки трябваше да се отбранява от Давид Алонсо. На финала двамата бяха разделени от едва 0.042 след доброто ускорение на Алонсо от последния завой.

Едва пети се класира лидерът в световния шампионат Мануел Гонсалес, който определено ще иска да забрави максимално бързо състезанието в Япония. Испанецът стартира от полпозишъна, но не направи най-доброто потегляне, след което не се ориентира никак добре в първите завои и потъна до дъното на топ 10.

Впоследствие Гонсалес започна да си пробива път напред, но прогресът му беше спрян от едно наказание, което той получи заради контакта с Челестино Виети, който събори италианеца в десетия завой. Поради тази причина Гонсалес трябваше да мине през дългата обиколка, което го върна зад Иван Ортола и му коства допълнително време зад новобранеца.

Все пак Гонсалес успя да се справи с него, а след това догони и Бари Балтус и Тони Арболино, които той също успя да изпревари малко преди края. Арболино, за когото последните обиколки бяха много трудни заради болки в дясната ръка, се класира шести пред Балтус, Ортола, Алберт Ареняс и Колин Вейер, които допълниха топ 10. В зоната на точките в Гран При на Япония в Moto2 финишираха още Алонсо Лопес, Маркос Рамирес, Филип Салач, представителят на домакините Аюму Сасаки и Арон Канет.

В генералното класиране въпреки незадоволителното си представяне днес Гонсалес остава начело с актив от 238 точки и аванс от 34 пред Морейра. Тройката с изоставане от 49 пункта допълва Канет, а след победата си в Япония Олгадо вече заема шестата позиция с пасив от 85 точки спрямо лидера.

Сезонът в Moto2 продължава следващата седмица с втората спирка от турнето на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта из Азия и Австралия – Гран При на Индонезия на „Мандалика“.

Снимки: Gettyimages

