Баная с категорична първа спринтова победа за сезона, Маркес още по-близо до титлата

Двукратният световен шампион Франческо Баная спечели по категоричен начин своята първа спринтова победа за сезона в MotoGP, след като беше недостижим в късото състезание на пистата „Мотеги“ в Япония.

Италианецът стартира от полпозишъна и направи отлично потегляне, което му позволи да запази водещата позиция без никакви проблеми в началото. След това той наложи темпо, което беше непосилно за неговите съперници и напълно заслужено спечели с аванс от 1.8 секунди пред своя съотборник Марк Маркес.

Испанецът направи доста колебливо начало, след като беше изпреварен от Педро Акоста в първата обиколка, след което прекара много време зад бившия си съотборник Жоан Мир. Маркес имаше нужда от не една, не две, а цели три атака, за да изпревари пилота на Хонда, но в крайна сметка той го стори с блокираща маневра в десетия завой на осмата от 12 обиколки.

След това лидерът в генералното класиране догони бързо-бързо Акоста в спора за второто място и се справи сравнително лесно с него, атакувайки го успешно в десетия завой на десетия тур. Така Маркес си осигури нови девет точки, с който се доближи още повече од световната титла, която той ще може да си гарантира още в утрешното дълго състезание на „Мотеги“.

Трети в Страната на изгряващото слънце днес завърши Акоста, който въпреки загубата на темпо в края успя да задържи зад себе си Мир, който остана четвърти. Челната петица допълни Франко Морбидели, а точки от спринта в Япония взеха още Фабио Куартараро, Лука Марини, Раул Фернандес и представителят на домакините Ай Огура.

В подножието на точките завърши Алекс Маркес, който потегли осми, но още на старта загуби позиция от Фернандес. Впоследствие пилотът на Грезини Дукати пробва две атаки, но не бяха не успешни, а по-късно допусна грешка в деветия завой, която позволи на Огура да го изпревари.

Така преди утрешната Гран При на Япония в генералното класиране Марк Маркес е лидер с 521 точки и аванс от цели 191 пред Алекс Маркес. Това означава, че по-големият от братята Маркес ще стане шампион след по-малко от 24 часа, ако не загуби повече от шест точки спрямо своя брат. Тройката с пасив от 272 пункта от първото място оформя днешният победител Баная.

Състезанието за Гран При на Япония, 17-и кръг за сезон 2025 в MotoGP, е предвидено за утре в 8:00 часа сутринта българско време и то ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.

