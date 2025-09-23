Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милан
Милан 1:0 Лече, червен картон за гостите

  • 23 сеп 2025 | 22:00
Милан и Лече играят при 1:0 в двубой от 1/16-финалите в турнира за Купата на Италия. Попадението отбеляза Сантиаго Хименес в 21-вата минута, а малко преди това Джамил Зиберт от гостите получи червен картон.

Двубоят на "Джузепе Меаца" стартира в 22:00 часа, а крайният победител ще се изправи в следващия кръг срещу Лацио.

В предишната фаза Милан елиминира Бари след домакинска победа с 2:0. Със същия резултат Лече отстрани Юве Стабия. Двата тима вече се срещнаха в края на август в двубой от Серия "А" и "росонерите" спечелиха на "Виа дел Маре" с 2:0.

Дебют като титуляр за Милан прави Кристофър Нкунку. Той ще си партнира в предни позиции със Сантиаго Хименес, а зад тях ще играят Алексис Салемакерс, Рубен Лофтъс-Чийк, Самуеле Ричи, Адриен Рабио и Давиде Бартезаги. Под рамката се завръща Майк Менян, който получи контузия при победата над Болоня, а тримата защитници в състава на наказания Макс Алегри са Фикайо Томори, Кони Де Винтер и Страхиня Павлович.

Сред резервите на "росонерите" са Лука Модрич, Кристиан Пулишич и Матео Габия.

В атака за Лече стартира юношата на Милан Франческо Камарда. Другите нападатели на гостите ще са Хосе Моренте и Конан Н'Дри. В халфовата линия наставникът Еузебио Ди Франческо е гласувал доверие на Торир Хелгасон, Медон Бериша и Мохамед Каба.

На пейката за южняците остават Ласана Кулибали, Сантиаго Пиероти и Никола Щулич.

Не бяха изминали и две минути от началото на двубоя, когато Милан пропусна отлична възможност да поведе. Сантиаго Хименес изскочи сам срещу вратаря на Лече Кристиан Фрюхтъл, но не успя да го преодолее, а при добавката на Лофтъс-Чийк бранител на гостите изби малко пред голлинията. Не след дълго Хименес стреля неточно с глава от чиста позиция.

Снимки: Gettyimages

