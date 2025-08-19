Популярни
  • 19 авг 2025 | 01:36
  • 221
  • 0
Пестелива победа срещу втородивизионен отбор класира Торино напред

Отборът на Торино записа победа с минималното 1:0 срещу тима на Модена в среща от втория кръг на турнира за Купата на Италия. Единственият гол в мача отбеляза Никола Влашич в 51-вата минута на мача. В следващия кръг на надпреварата играчите от Северна Италия ще срещнат тима на Пиза, за който се състезава талантливият българин Мерт Дурмуш.

Иначе това бе последният мач от програмата на 2-рия кръг на надпреварата. Вчера се се изиграха още три двубоя. В една от ранните срещи видяхме силното участие на Петко Христов с екипа на Специя, който елиминира Сампдория, като по също време и Верона се справи с третовизионния Чериньола.

Петко Христов помогна на Специя да преодолее Сампдория
В друг от късните мачове пък Удинезе на Якуб Пьотровски се справи с Модена от СерияБ”.

Пьотровски дебютира за победоносна Удинезе в Копа Италия
Мачовете от третия кръг на Купата на Италия ще се изиграят през септември.

Порто продължи със силните изяви и записа втора победа

  • 19 авг 2025 | 01:51
  • 228
  • 0
Пьотровски дебютира за победоносна Удинезе в Копа Италия

  • 19 авг 2025 | 01:21
  • 370
  • 0
Елче и Бетис поделиха точките

  • 19 авг 2025 | 00:53
  • 311
  • 0
Груев дебютира в Премиър лийг в много силен мач на Лийдс, завършил с победа!

  • 18 авг 2025 | 23:58
  • 6478
  • 12
Борусия (Д) се помъчи срещу третодивизионен съперник, но Гираси спаси “жълто-черните” от позор

  • 18 авг 2025 | 23:48
  • 1167
  • 0
Още четири мача се изиграха от Купата на Германия

  • 18 авг 2025 | 23:44
  • 3230
  • 1
Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

  • 18 авг 2025 | 20:52
  • 18717
  • 78
Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

  • 18 авг 2025 | 15:12
  • 41519
  • 79
България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 34414
  • 73
Груев дебютира в Премиър лийг в много силен мач на Лийдс, завършил с победа!

  • 18 авг 2025 | 23:58
  • 6478
  • 12
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 24931
  • 74
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 20556
  • 17