Пестелива победа срещу втородивизионен отбор класира Торино напред

Отборът на Торино записа победа с минималното 1:0 срещу тима на Модена в среща от втория кръг на турнира за Купата на Италия. Единственият гол в мача отбеляза Никола Влашич в 51-вата минута на мача. В следващия кръг на надпреварата играчите от Северна Италия ще срещнат тима на Пиза, за който се състезава талантливият българин Мерт Дурмуш.

Vinciamo noi e passiamo il turno 💪⚽️ pic.twitter.com/bVVvR4gfXA — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 18, 2025

Иначе това бе последният мач от програмата на 2-рия кръг на надпреварата. Вчера се се изиграха още три двубоя. В една от ранните срещи видяхме силното участие на Петко Христов с екипа на Специя, който елиминира Сампдория, като по също време и Верона се справи с третовизионния Чериньола.

Петко Христов помогна на Специя да преодолее Сампдория

В друг от късните мачове пък Удинезе на Якуб Пьотровски се справи с Модена от Серия “Б”.

Пьотровски дебютира за победоносна Удинезе в Копа Италия

Мачовете от третия кръг на Купата на Италия ще се изиграят през септември.