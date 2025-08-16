Комо и Венеция продължават напред за Купата след убедителни победи

Комо и Венеция се класираха без проблеми за следващия кръг на Купата на Италия, след като победиха съответно с 3:1 и 4:0 Зюдтирол и Мантова.

Гостите изненадващо поведоха на "Джузепе Синигалия" в 13-ата минута, когато Даниеле Казираги реализира точно дузпа. Комо обаче успя не само да обърне резултата, но и да реши всичко в своя полза още до почивката. Тимът на Сеск Фабрегас реализира три гола в рамките на три минути - между 39-ата и 42-рата. Анастасиос Дувикас първо се възползва от грешка в защитата и от малък ъгъл изравни. Минута след това отново той направи пълен обрат, завършвайки контраатака на домакините, при която бе изведе очи в очи с вратаря. Лука Да Куня направи 3:1 с удар под гредата. През второто полувреме нови голове нямаше, а гостите завършиха двубоя с човек по-малко, тъй като в 88-ата минута Филипе Бордон получи втори жълт картон.

Венеция пък имаше аванс от два гола до почивката срещу Мантова, като и двете попадения реализира Иса Думбия (16’, 45’). През второто полувреме два гола добави и Джон Йебоа (57’, 90’). Двубоят бе официален дебют за новия треньор на венецианци Джовани Стропа