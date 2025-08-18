Петко Христов помогна на Специя да преодолее Сампдория

Специя се класира за втория кръг на Купата на Италия, но това се случи по много труден начин. Отборът на Петко Христов спечели след изпълнение на дузпи. Срещата завърши 1:1 в редовното време, а играчите на Специя бяха по-точни при ударите от бялата точка. Лиъм Хендерсън откри резултата в 34-ата минута в полза на гостите, а две минути по-късно Габриеле Артистицо изравни.

Българският защитник влезе като резерва след час игра при резултат 1:1. Христов реализира третата дузпа за домакините, които не сбъркаха при изпълненията и изпадналият в третото ниво на италианския футбол Сампдория напусна надпреварата. Българките таланти, които са част от клуба от Геноа, не бяха в групата за мача.

В друг мач от първия кръг на Купата на Италия Верона имаше сериозни проблеми срещу третовизионния Чериньола. Срещата завърши 1:1 в редовното време след гол в края на аутсайдера в мача. При дузпите Верона успя да надделее и ще се изправи срещу Венеция във втория кръг.