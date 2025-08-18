Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Специя
  3. Петко Христов помогна на Специя да преодолее Сампдория

Петко Христов помогна на Специя да преодолее Сампдория

  • 18 авг 2025 | 21:47
  • 430
  • 1
Петко Христов помогна на Специя да преодолее Сампдория

Специя се класира за втория кръг на Купата на Италия, но това се случи по много труден начин. Отборът на Петко Христов спечели след изпълнение на дузпи. Срещата завърши 1:1 в редовното време, а играчите на Специя бяха по-точни при ударите от бялата точка. Лиъм Хендерсън откри резултата в 34-ата минута в полза на гостите, а две минути по-късно Габриеле Артистицо изравни.

Българският защитник влезе като резерва след час игра при резултат 1:1. Христов реализира третата дузпа за домакините, които не сбъркаха при изпълненията и изпадналият в третото ниво на италианския футбол Сампдория напусна надпреварата. Българките таланти, които са част от клуба от Геноа, не бяха в групата за мача.

В друг мач от първия кръг на Купата на Италия Верона имаше сериозни проблеми срещу третовизионния Чериньола. Срещата завърши 1:1 в редовното време след гол в края на аутсайдера в мача. При дузпите Верона успя да надделее и ще се изправи срещу Венеция във втория кръг.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Рома и Астън Вила се разбраха за Бейли

Рома и Астън Вила се разбраха за Бейли

  • 18 авг 2025 | 19:26
  • 1265
  • 2
Свързват защитник на Интер с Челси

Свързват защитник на Интер с Челси

  • 18 авг 2025 | 19:16
  • 1267
  • 0
Джейми Варди може да премине в Селтик

Джейми Варди може да премине в Селтик

  • 18 авг 2025 | 19:12
  • 1176
  • 0
Играе се последният мач за Купата на Германия тази вечер

Играе се последният мач за Купата на Германия тази вечер

  • 18 авг 2025 | 22:47
  • 1765
  • 1
Кристиан Ромеро ще се врече във вярност на Тотнъм

Кристиан Ромеро ще се врече във вярност на Тотнъм

  • 18 авг 2025 | 18:39
  • 2781
  • 1
Санчес: С малко късмет можехме да вкараме един или два гола

Санчес: С малко късмет можехме да вкараме един или два гола

  • 18 авг 2025 | 17:42
  • 1065
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

  • 18 авг 2025 | 20:52
  • 14450
  • 36
Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

  • 18 авг 2025 | 15:12
  • 36424
  • 73
България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 29961
  • 60
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 21677
  • 51
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 19015
  • 13
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 33666
  • 16