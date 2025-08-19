Пьотровски дебютира за победоносна Удинезе в Копа Италия

Бившият играч на Лудогорец Якуб Пьотровски изигра първия мaч за новия си клуб Удинезе при победата с 2:0 срещу тима на Карарезе в срещата от 2-рия кръг на турнира за Купата на Италия. Головете за успеха на тима от Удине вкараха Артур Ата (43’) и Икер Браво (59’). В следващия кръг Пьотровски и компания ще играят срещу състава на Палермо, който отстрани след изпълнение на дузпи състава на Кремонезе.

Иначе полякът не бе сред титулярите и стартира срещата на резервната скамейка.

In campo così 👊

Our starting XI for today’s match! ⚪️⚫️#UdineseCarrarese pic.twitter.com/MkQ09SttdG — Udinese Calcio (@Udinese_1896) August 18, 2025

Той се появи в игра в 64-ата минута, когато замени 27-годишния словенски халф Санди Ловрич.

Следващата седмица, на 25-и август (понеделник) от 19:30 часа българско време, Удинезе ще стартира участието си и в шампионата с мач срещу тима на Верона, което означава, че Пьотровски ще има шанс да запише първи минути и в Серия “А”.