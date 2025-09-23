Популярни
Каляри отстрани Фрозиноне след почивката в дебюта на Райчев

  23 сеп 2025
Каляри отстрани Фрозиноне след почивката в дебюта на Райчев

Каляри спечели с 4:1 домакинството си на Фрозиноне и се класира за осминафиналите на Купата на Италия, където ще се изправи срещу Наполи. Гостите се държаха около час, но в последната част на двубоя съперникът им стигна до убедителна победа. Адриан Райчев влезе като резерва в 66-ата минута и направи дебют за Фрозиноне, където играе като преотстъпен от Пиза.

Каляри поведе в самото начало след гол от дузпа на Гаетано във втората минута. Гостите обаче реагираха, взеха инициативата и стигнаха до изравнителен гол в 36-ата минута. След ъглов удар Гели отклони топката, а Вергани я прати в мрежата. Гостите дори можеха да поведат, но изстрел на Ндоу срещна гредата.

Райчев влезе в игра в 66-ата минута, но друга резерва реши мача. Матиа Феличи се появи на терена за началото на второто полувреме за домакините. Той първо асистира за гола на Дженаро Борели, а след това сам се разписа. Николо Кавуоти добави още едно попадение за Каляри пет минути преди края на редовното време.

Снимки: Imago

