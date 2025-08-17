Популярни
»

Гледай на живо

Левски не успя да се възползва от грешната стъпка на Лудогорец, Евтимов и гредата спряха „сините“ във Враца срещу Ботев – на живо с отзивите след 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Късен гол изхвърли тима на Антов от турнира за Купата на Италия

Късен гол изхвърли тима на Антов от турнира за Купата на Италия

  • 17 авг 2025 | 22:10
  • 533
  • 0
Късен гол изхвърли тима на Антов от турнира за Купата на Италия

Фрозиноне спечели с 1:0 като гост на Монца в сблъсък от първия кръг на Купата на Италия между два втородивизионни отбора. По този начин тимът на Валентин Антов приключи участието си още на старта на турнира, като българският защитник не взе участие в мача поради тежка контузия.

Единственото попадение в двубоя дойде чак в добавеното време, като то беше дело на Гиорги Квернадзе, който се появи от пейката. В последните секунди на срещата пък резервата на домакините Силвер Ганвула си изкара директен червен картон след проверка с ВАР. В следващия кръг на Купата на Италия Фрозиноне ще гостува на Каляри, който вчера отстрани Виртус Ентела след изпълнение на дузпи.

Междувременно, елитният Парма не допусна изненада и също се класира за втория кръг на турнира, след като спечели домакинството си на втородивизионния Пескара с 2:0. Матео Пелегрино се превърна в герой за „дуковете“ в дебюта на новия треньор Карлос Куеста, вкарвайки и двата гола. Нападателят се разписа първо в 47-ата, а след това и в 65-ата минута, като и двете асистенции бяха на Емануеле Валери. Следващият съперник на Парма за Купата на Италия ще бъде някой измежду отборите от Серия "Б" Специя и Сампдория, които играят помежду си в понеделник. Както е известно, капитан на „орлетата“ е българският бранител Петко Христов.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кьолн се размина с провал след драматичен обрат

Кьолн се размина с провал след драматичен обрат

  • 17 авг 2025 | 19:57
  • 1073
  • 0
АЗ сбърка точно преди гостуването си на Левски, звездата на тима вече има 9 гола

АЗ сбърка точно преди гостуването си на Левски, звездата на тима вече има 9 гола

  • 17 авг 2025 | 19:45
  • 10822
  • 4
Интер ще продаде на Аталанта играч, когото купи през това лято

Интер ще продаде на Аталанта играч, когото купи през това лято

  • 17 авг 2025 | 19:21
  • 8938
  • 1
Без изненади в днешния ден в Купата на Германия

Без изненади в днешния ден в Купата на Германия

  • 17 авг 2025 | 21:15
  • 6620
  • 1
Отличен старт за Нотингам и Крис Ууд

Отличен старт за Нотингам и Крис Ууд

  • 17 авг 2025 | 18:57
  • 7112
  • 1
Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

  • 17 авг 2025 | 20:21
  • 28953
  • 173
Виж всички

Водещи Новини

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

  • 17 авг 2025 | 22:15
  • 61304
  • 122
Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

  • 17 авг 2025 | 20:59
  • 41783
  • 136
На почивката: Милан 1:0 Бари, българин чака своя дебют за "росонерите"

На почивката: Милан 1:0 Бари, българин чака своя дебют за "росонерите"

  • 17 авг 2025 | 22:18
  • 7507
  • 1
Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

  • 17 авг 2025 | 20:21
  • 28953
  • 173
ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 74899
  • 52
България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

  • 17 авг 2025 | 14:01
  • 28498
  • 31