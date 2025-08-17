Късен гол изхвърли тима на Антов от турнира за Купата на Италия

Фрозиноне спечели с 1:0 като гост на Монца в сблъсък от първия кръг на Купата на Италия между два втородивизионни отбора. По този начин тимът на Валентин Антов приключи участието си още на старта на турнира, като българският защитник не взе участие в мача поради тежка контузия.

Единственото попадение в двубоя дойде чак в добавеното време, като то беше дело на Гиорги Квернадзе, който се появи от пейката. В последните секунди на срещата пък резервата на домакините Силвер Ганвула си изкара директен червен картон след проверка с ВАР. В следващия кръг на Купата на Италия Фрозиноне ще гостува на Каляри, който вчера отстрани Виртус Ентела след изпълнение на дузпи.

Междувременно, елитният Парма не допусна изненада и също се класира за втория кръг на турнира, след като спечели домакинството си на втородивизионния Пескара с 2:0. Матео Пелегрино се превърна в герой за „дуковете“ в дебюта на новия треньор Карлос Куеста, вкарвайки и двата гола. Нападателят се разписа първо в 47-ата, а след това и в 65-ата минута, като и двете асистенции бяха на Емануеле Валери. Следващият съперник на Парма за Купата на Италия ще бъде някой измежду отборите от Серия "Б" Специя и Сампдория, които играят помежду си в понеделник. Както е известно, капитан на „орлетата“ е българският бранител Петко Христов.

