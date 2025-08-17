Каляри и Палермо продължиха за Купата на Италия след дузпи

Популярни
  • 17 авг 2025 | 03:54
Отборите на Каляри и Палермо се класираха за третия кръг на турнира за Купата на Италия. И двата отбора записаха драматични победи с дузпи, след като двубоите завършиха при равенства след редовните 90 минути.

Комо и Венеция продължават напред за Купата след убедителни победи

В първия двубой Каляри и Виртус Ентела завършиха при 1:1 в игровото време. Роберто Пиколи изведе домакините от Каляри в 45-ата минута, а в 86-ата Йери Мина пропусна да удвои, изпускайки дузпа. Веднага след това гостите от Виртус Ентела стигнаха до вратата на съперника и в 86-ата минута Алесандро Дейола си вкара автогол, с който прати двубоя в етап на изпълнения на 11-метрови наказателни удари.

При тях играчите на Каляри демонстрираха по-здрави нерви – вкараха пет пъти и пропуснаха само веднъж. Точни бяха Йери Мина, Семих Калъчсой, Микаел Форолуншо, Себастиано Еспозито и Николо Кавуоти. Единственият пропуск направи Мишел Адоло.

Футболистите на Виртус Ентела също показаха висока резултатност от бялата точка, но двама от тях пропуснаха да се разпишат, което натежа в полза на домакините. Големите грешници бяха Нермин Карич и Иван Маркони. Головете пък отбелязаха Флавио Русо, Давиде Кастели, Алесандро Дебенедети и Андреа Тиритиело.

В другата среща пък голове в редовното време нямаше и Кремонезе и Палермо направиха нулево равенство. Там “кремавите” вкараха четири пъти и направиха един пропуск, докато техният противник беше безгрешен от бялата точка.

За Кремонезе головете отбелязаха Уорън Бондо, Франко Васкес, Романо Флориани и Филипо Терачано, а пропускът направи Денис Йонсен. За Палермо пък се разписаха Матео Брунори, Антонио Лаумбо, Джакомо Корона, Томазо Дуджело и Пиетро Чекарони.

В следващия кръг на турнира за Купата на Италия Каляри ще срещне победителя от мача между Монца и Фрозиноне, който ще се изиграе в днешния 17-и август (неделя) от 19:00 часа българско време. Палермо, от своя страна, в третия кръг ще се изправи срещу по-добрия в двойката между Удинезе и Карарезе. Този мач ще бъде в утрешния 18-и август (понеделник) от 21:45 часа българско време.

