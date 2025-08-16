Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Купа на Италия
  3. Дженоа и Лече продължават за Купата на Италия

Дженоа и Лече продължават за Купата на Италия

  • 16 авг 2025 | 03:49
  • 196
  • 0
Дженоа и Лече продължават за Купата на Италия

Дженоа и Лече се класираха за 1/16-финалите в турнира за Купата на Италия. "Грифоните" победиха с 3:0 Виченца Виртус, а бившият тим на Валери Божинов елиминира Юве Стабия след успех с 2:0.

Дженоа продължи доброто си представяне от контролите, в които не допусна нито една загуба. Срещу третодивизионния Виченца Виртус отборът на Патрик Виейра реши всичко всвоя полза в края на първото полувреме. Резултата откри Валентин Карбони в 40-ата минута, а в 45-ата Франческо Бенасай от гостите си вкара автогол. Третото попадение отбеляза Николае Станчу в 54-тата минута.

Малко по-трудна задача имаше Лече срещу Юве Стабия, който през миналия сезон игра плейофи за влизане в Серия "А". Домакините поведоха с попадение на Никола Кръстович от дузпа в 27-ата минута, но в края на първата част останаха в намален състав заради червен картон на Ламек Банда.

През второто полувреме Юве Стабия привидно държеше инициативата, но головите положения пред вратата на Лече бяха малко. В даденото от рефера продължение резервата Мохамед Каба оформи успеха на домакните.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Арминия отново изхвърли Вердер от Купата на Германия

Арминия отново изхвърли Вердер от Купата на Германия

  • 16 авг 2025 | 01:43
  • 517
  • 0
Виляреал отдаде почит на легендата Касорла, но на терена нямаше сантименти

Виляреал отдаде почит на легендата Касорла, но на терена нямаше сантименти

  • 16 авг 2025 | 01:09
  • 1627
  • 0
Георги Миланов получи червен картон, но Динамо (Б) се добра до точка

Георги Миланов получи червен картон, но Динамо (Б) се добра до точка

  • 16 авг 2025 | 00:39
  • 1279
  • 0
Фалстарт за Марсилия

Фалстарт за Марсилия

  • 16 авг 2025 | 00:14
  • 1934
  • 1
"Анфийлд" показа, че Диого Жота няма да бъде забравен

"Анфийлд" показа, че Диого Жота няма да бъде забравен

  • 16 авг 2025 | 00:00
  • 1283
  • 2
Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

  • 15 авг 2025 | 23:56
  • 30902
  • 441
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

  • 15 авг 2025 | 23:56
  • 30902
  • 441
Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

  • 15 авг 2025 | 23:14
  • 24205
  • 127
Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

  • 15 авг 2025 | 22:21
  • 23694
  • 20
ЦСКА 1948 би Монтана и ВАР, отмениха две дузпи и гол на "червените"

ЦСКА 1948 би Монтана и ВАР, отмениха две дузпи и гол на "червените"

  • 15 авг 2025 | 20:57
  • 27554
  • 123
Официално: ЦСКА няма да играе в понеделник, отложиха два мача от efbet Лига

Официално: ЦСКА няма да играе в понеделник, отложиха два мача от efbet Лига

  • 15 авг 2025 | 21:25
  • 18292
  • 36
Официално: ЦСКА представи португалския халф

Официално: ЦСКА представи португалския халф

  • 15 авг 2025 | 15:17
  • 41519
  • 98