Дженоа и Лече продължават за Купата на Италия

Дженоа и Лече се класираха за 1/16-финалите в турнира за Купата на Италия. "Грифоните" победиха с 3:0 Виченца Виртус, а бившият тим на Валери Божинов елиминира Юве Стабия след успех с 2:0.

Дженоа продължи доброто си представяне от контролите, в които не допусна нито една загуба. Срещу третодивизионния Виченца Виртус отборът на Патрик Виейра реши всичко всвоя полза в края на първото полувреме. Резултата откри Валентин Карбони в 40-ата минута, а в 45-ата Франческо Бенасай от гостите си вкара автогол. Третото попадение отбеляза Николае Станчу в 54-тата минута.

Малко по-трудна задача имаше Лече срещу Юве Стабия, който през миналия сезон игра плейофи за влизане в Серия "А". Домакините поведоха с попадение на Никола Кръстович от дузпа в 27-ата минута, но в края на първата част останаха в намален състав заради червен картон на Ламек Банда.

През второто полувреме Юве Стабия привидно държеше инициативата, но головите положения пред вратата на Лече бяха малко. В даденото от рефера продължение резервата Мохамед Каба оформи успеха на домакните.

Снимки: Gettyimages