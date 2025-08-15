Емполи имаше нужда от дузпи, за да се справи с Реджана, Сасуоло също продължава за Купата

Емполи и Сасуоло са първите два отбора, които се класираха за 1/16-финалите на Купата на Италия. На "Карло Кастелани" Реджана взе преднина в 13-ата минута, когато Седрик Гондо се разписа с помощта на рикошет. Само девет минути след това тимът от Тоскана можеше да изравни, но Мота спаси дузпа, изпълнена от Илие. В добавеното време на първата част Бонети отбеляза второ попадение за гостите, но то бе правилно отменено заради засада.

В 64-тата минута Илие се реваншира за пропуска си от бялата точка и изравни със силен удар. Този резултат се запази до края, така че крайният изход трябваше да се реши след изпълнение на дузпи. Фулиняти спаси ударите на Гондо и Марас, а Мота отрази изстрела от бялата точка на Карбони. Ровер стреля над вратата и така гостите не успяха да реализират нито една от своите дузпи. Бусиело вкара решаващия удар за Емполи - 3:0 при дузпите.

Елитният Сасуоло победи само с 1:0 Катандзаро след гол на Джош Дойг в 33-тата минута. Домакините пропуснаха добри възможности да удвоят, а в 60-ата минута втородивизионният тим можеше изненадващо да изравни, но удар на Рисполи срещна гредата. След това Дой пропиля страхотен шанс да се разпише за втори път. Минималният успех обаче се оказа достатъчен за Сасуоло.

Снимки: Imago