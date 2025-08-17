Съставите на Милан и Бари, българин е на пейката на „росонерите“

Отборите на Милан и Бари излизат един срещу друг на „Джузепе Меаца“ в двубоя помежду си от първия кръг на турнира за Купата на Италия. Днешните информации за защитника Валери Владимиров се потвърдиха, като българският талант за първи път е на пейката на „росонерите“ и може да запише своя дебют за тях.

Български талант попадна в състава на Милан за първия мач от сезона

Here's how we start the competitive campaign! 📋#MilanBari #CoppaItaliaFrecciarossa

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/6BF07T0pc4 — AC Milan (@acmilan) August 17, 2025

Милан: Менян, Томори, Габия, Павлович, Салемакерс, Фофана, Ричи, Лофтъс-Чийк, Еступинян, Пулишич, Леао

Бари: Черофолини, Дикман, Викари, Николау, Дорвал, Беломо, Браунйодер, Пагано, Перейро, Мончини, Сибили

Снимки: Gettyimages