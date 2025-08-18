Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Пиза
  3. Невероятен вратар зарадва Пиза за Купата, Дурмуш не успя да запише дебют

Невероятен вратар зарадва Пиза за Купата, Дурмуш не успя да запише дебют

  • 18 авг 2025 | 00:45
  • 917
  • 0
Невероятен вратар зарадва Пиза за Купата, Дурмуш не успя да запише дебют

Новакът в Серия "А" Пиза се класира по драматичен начин за втория кръг на Купата на Италия, след като елиминира като гост втородивизионния Чезена. Редовното време завърши при резултат 0:0, като „нерадзурите“ продължиха напред в турнира с помощта на дузпи, където спечелиха с 2:1.

Цял мач на пейката на Пиза изкара българският талант Мерт Дурмуш, който ще трябва да почака още за своя дебют за първия състав на тима. Домакините определено бяха по-настоятелни в търсенето на гол и отправиха доста повече удари от своя съперник, но съставът на дебютиралия Алберто Джилардино успя да удържи нулевото реми в 90 минути.

Така се стигна до изпълението на дузпи, където вратарят Адриан Шемпер се представи по изключителен начин. Той спаси цели четири от ударите на Чезена, като единствено Кристиан Шпенди го преодоля. От друга страна, играчите на Пиза също имаха трудности при дузпите, тъй като две от тях бяха спасени, а още една беше неточна. Въпреки това гостите съумяха да излязат победители след точни изпълнения на новите попълнения Хуан Куадрадо и Мбала Нзола.

Във втория кръг на турнира Пиза ще срещне победителя измежду Торино и Модена, чийто мач е в понеделник.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Еспаньол нанесе историческо поражение на Атлетико в ерата "Симеоне"

Еспаньол нанесе историческо поражение на Атлетико в ерата "Симеоне"

  • 18 авг 2025 | 00:48
  • 1184
  • 2
Леао и Пулишич дадоха успешен старт на Алегри в Милан пред погледа на български талант

Леао и Пулишич дадоха успешен старт на Алегри в Милан пред погледа на български талант

  • 18 авг 2025 | 00:15
  • 13052
  • 8
ПСЖ продължи да играе неубедително, но отново победи

ПСЖ продължи да играе неубедително, но отново победи

  • 17 авг 2025 | 23:42
  • 2168
  • 2
Артета: Аз съм много щастлив и горд с отбора

Артета: Аз съм много щастлив и горд с отбора

  • 17 авг 2025 | 23:30
  • 1475
  • 2
Нико Уилямс се погрижи този път проклятието на Валверде да не застигне Атлетик

Нико Уилямс се погрижи този път проклятието на Валверде да не застигне Атлетик

  • 17 авг 2025 | 23:15
  • 3641
  • 4
Аморим: Заслужавахме различен резултат

Аморим: Заслужавахме различен резултат

  • 17 авг 2025 | 22:59
  • 1998
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

  • 17 авг 2025 | 23:12
  • 84622
  • 377
Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

  • 17 авг 2025 | 20:59
  • 50268
  • 142
Леао и Пулишич дадоха успешен старт на Алегри в Милан пред погледа на български талант

Леао и Пулишич дадоха успешен старт на Алегри в Милан пред погледа на български талант

  • 18 авг 2025 | 00:15
  • 13052
  • 8
Веласкес: Горд съм с всички футболисти! Нямам никакви забележки

Веласкес: Горд съм с всички футболисти! Нямам никакви забележки

  • 17 авг 2025 | 23:44
  • 5155
  • 21
Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

  • 17 авг 2025 | 20:21
  • 33563
  • 177
ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 78732
  • 53