Невероятен вратар зарадва Пиза за Купата, Дурмуш не успя да запише дебют

Новакът в Серия "А" Пиза се класира по драматичен начин за втория кръг на Купата на Италия, след като елиминира като гост втородивизионния Чезена. Редовното време завърши при резултат 0:0, като „нерадзурите“ продължиха напред в турнира с помощта на дузпи, където спечелиха с 2:1.

Цял мач на пейката на Пиза изкара българският талант Мерт Дурмуш, който ще трябва да почака още за своя дебют за първия състав на тима. Домакините определено бяха по-настоятелни в търсенето на гол и отправиха доста повече удари от своя съперник, но съставът на дебютиралия Алберто Джилардино успя да удържи нулевото реми в 90 минути.

Така се стигна до изпълението на дузпи, където вратарят Адриан Шемпер се представи по изключителен начин. Той спаси цели четири от ударите на Чезена, като единствено Кристиан Шпенди го преодоля. От друга страна, играчите на Пиза също имаха трудности при дузпите, тъй като две от тях бяха спасени, а още една беше неточна. Въпреки това гостите съумяха да излязат победители след точни изпълнения на новите попълнения Хуан Куадрадо и Мбала Нзола.

Във втория кръг на турнира Пиза ще срещне победителя измежду Торино и Модена, чийто мач е в понеделник.

Снимки: Gettyimages