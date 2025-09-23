Удинезе стигна до битка с Ювентус за Купата на Италия

Тимът на Удинезе си осигури сблъсък с Ювентус на осминафиналите за Купата на Италия, след като елиминира Палермо в среща от втория кръг. “Фриуланите” имаха предимството да са домакини срещу втородивизионния съперник и се наложиха с 2:1.

Двата гола за състава от Удине паднаха в края на първата част. Първо Николо Дзаниоло, благодарение и на рикошет, беше точен за 1:0 в 41-вата минута. После във финалните секунди новият шотландски халф Ленън Милър реализира за 2:0, като това се случи в дебюта му като титуляр. Гостите успяха да намалят чак в добавеното време на второто полувреме чрез Патрик Педа, но не им остана време за нещо повече.

Това е първа загуба за Палермо през сезона, като досега отборът на легендата Филипо Индзаги имаше четири победи и едно реми.

През миналия сезон Удинезе пак стигна до осминафинал за купата, но там беше отстранен от Интер. Тогава пък Палермо също стигна само до втория кръг.