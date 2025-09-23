Популярни
УЕФА повдигна обвинения срещу Диего Симеоне и Ливърпул

  • 23 сеп 2025 | 16:28
УЕФА повдигна обвинения срещу Диего Симеоне и Ливърпул

Европейската футболна централа официално е открила дисциплинарна процедура срещу треньора на Атлетико Мадрид заради конфликта, в който аржентинеца влезе с фенове на Ливърпул след победния гол на Вирджил ван Дайк в сблъсъка на “Анфийлд” през миналата седмица. Симеоне на два пъти тръгна към трибуните, за да се саморазправя с един конкретен фен, за когото твърдеше, че го е обиждал през цялото време. Видеоклипове в социалните мрежи пък показаха, че човек от неговия щаб се опитва да наплюе привърженици на мърсисайдци. Самият Симеоне получи червен картон в тази ситуация.

Според “Ди Атлетик” УЕФА е повдигнала и обвинение срещу Ливърпул заради хвърлени предмети от страна на феновете.

Симеоне ще получи минимум един мач наказание заради червения си картон, като все още не е ясно дали УЕФА ще увеличи санкцията му за повече срещи.

Следващият мач на Атлетико в Шампионската лига е срещу Айнтрахт (Франкфурт), след което “дюшекчиите” гостуват на Арсенал.

