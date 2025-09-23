Популярни
Меси поздрави Дембеле

  • 23 сеп 2025 | 08:06
  • 346
  • 0

Новият кавалер на "Златната топка" Усман Дембеле получи поздравления от много свои настоящи и бивши съотборници. Френският национал спечели приза в конкуренцията на Ламин Ямал, а в речта си от сцената не пропусна да благодари и на Барселона, където така и не се наложи. Той обаче изтъкна, че е научил много от Лионел Меси по време на престоя си на "Камп Ноу".

Меси беше сред първите, които поздравиха Дембеле. "Голям си, Ус! Поздравления! Много съм щастлив за теб. Заслужаваш го!", написа аржентинецът в коментар в Инстаграм.

