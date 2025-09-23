Меси поздрави Дембеле

Новият кавалер на "Златната топка" Усман Дембеле получи поздравления от много свои настоящи и бивши съотборници. Френският национал спечели приза в конкуренцията на Ламин Ямал, а в речта си от сцената не пропусна да благодари и на Барселона, където така и не се наложи. Той обаче изтъкна, че е научил много от Лионел Меси по време на престоя си на "Камп Ноу".

🚨 📲 𝗡𝗘𝗪: Leo Messi congratulating Dembele:



"Grande Ous. Congratulations, I am so happy for you. You deserve it." pic.twitter.com/Yjk97caTt7 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 23, 2025

Меси беше сред първите, които поздравиха Дембеле. "Голям си, Ус! Поздравления! Много съм щастлив за теб. Заслужаваш го!", написа аржентинецът в коментар в Инстаграм.