Дембеле влезе в елитна компания

Новият носител на “Златната топка” Усман Дембеле е само един от десетимата футболисти, които са печелили най-престижното индивидуално отличие, а освен това са триумфирали в Шампионската лига и са вдигали световната титла. Останалите са Боби Чарлтън, Герд Мюлер, Франц Бекенбауер, Паоло Роси, Зинедин Зидан, Ривалдо, Роналдиньо, Кака и Лионел Меси.

Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

Любопитен факт е, че вече 19 години “Златната топка” става притежание само на халфове или нападатели. За последно защитник получи наградата през 2006 година, когато с наградата ликува Фабио Канаваро. Единственият вратар, който е печелил отличието, е Лев Яшин през 1963 година.