Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Президентът на ПСЖ: Трофеят на Дембеле е колективна награда

Президентът на ПСЖ: Трофеят на Дембеле е колективна награда

  • 23 сеп 2025 | 01:15
  • 298
  • 0

Президентът на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелайфи коментира спечелването на "Златната топка" на Усман Дембеле. Крилото на парижани беше избран за най-добър футболист на сезона, а наградата му беше връчена от бившата звезда на клуба Роналдиньо.

"Това е исторически ден за нас. Великолепно е. Това е колективна победа. Такава е нашата философия. Този трофей е прекрасен, но всички работят за клуба", каза Ал-Хелайфи.

Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“
Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

"Опитах се да отида до Марсилия (за дербито от Лига 1 между Марсилия и ПСЖ – б.р.), но беше сложно. Искахме някой да присъства", заяви още босът на европейския клубен шампион.

В речта си на сцената, след като вдигна отличието, Усман Дембеле призна, че е много благодарен на Ал-Хелайфи за вярата в него и го чувства като свой баща.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Освиркаха Ямал преди церемонията

Освиркаха Ямал преди церемонията

  • 22 сеп 2025 | 21:49
  • 6143
  • 5
Стоичков премина по червения килим и поговори с Ханзи Флик

Стоичков премина по червения килим и поговори с Ханзи Флик

  • 22 сеп 2025 | 21:32
  • 3806
  • 1
Реал Мадрид ще има само един представител на церемонията в Париж

Реал Мадрид ще има само един представител на церемонията в Париж

  • 22 сеп 2025 | 21:15
  • 3108
  • 0
Моуриньо: Ако си бях останал вкъщи, щях да спечеля повече, но това не е за мен

Моуриньо: Ако си бях останал вкъщи, щях да спечеля повече, но това не е за мен

  • 22 сеп 2025 | 21:04
  • 2965
  • 2
Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

  • 22 сеп 2025 | 23:50
  • 78454
  • 126
"Златната топка": Мбапе подобри рекорд на Платини и Анри

"Златната топка": Мбапе подобри рекорд на Платини и Анри

  • 22 сеп 2025 | 20:53
  • 8621
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мъките на ЦСКА не спират! "Червените" се препънаха и във Враца в дебюта на Вальо Илиев

Мъките на ЦСКА не спират! "Червените" се препънаха и във Враца в дебюта на Вальо Илиев

  • 22 сеп 2025 | 22:27
  • 149795
  • 311
Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

  • 22 сеп 2025 | 23:56
  • 9169
  • 21
Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

  • 22 сеп 2025 | 23:50
  • 78454
  • 126
Ицо Янев: Готов съм за ЦСКА, близкото бъдеще ще покаже

Ицо Янев: Готов съм за ЦСКА, близкото бъдеще ще покаже

  • 22 сеп 2025 | 22:48
  • 14317
  • 26
Вальо Илиев: Ситуацията не е лесна, но съм готов да дам всичко от себе си

Вальо Илиев: Ситуацията не е лесна, но съм готов да дам всичко от себе си

  • 22 сеп 2025 | 22:55
  • 6297
  • 6
Историческо: Айтана Бонмати триумфира със “Златната топка” за трета поредна година

Историческо: Айтана Бонмати триумфира със “Златната топка” за трета поредна година

  • 22 сеп 2025 | 23:43
  • 2375
  • 3