Президентът на ПСЖ: Трофеят на Дембеле е колективна награда

Президентът на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелайфи коментира спечелването на "Златната топка" на Усман Дембеле. Крилото на парижани беше избран за най-добър футболист на сезона, а наградата му беше връчена от бившата звезда на клуба Роналдиньо.

"Това е исторически ден за нас. Великолепно е. Това е колективна победа. Такава е нашата философия. Този трофей е прекрасен, но всички работят за клуба", каза Ал-Хелайфи.

"Опитах се да отида до Марсилия (за дербито от Лига 1 между Марсилия и ПСЖ – б.р.), но беше сложно. Искахме някой да присъства", заяви още босът на европейския клубен шампион.

В речта си на сцената, след като вдигна отличието, Усман Дембеле призна, че е много благодарен на Ал-Хелайфи за вярата в него и го чувства като свой баща.