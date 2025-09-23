Дембеле направи нещо, което не се беше случвало почти четвърт век

Усман Дембеле спечели “Златната топка” след невероятен сезон с екипа на Пари Сен Жермен и стана първият футболист от 2001 година насам, който вдига отличието с отбор от собствената си страна. За последно това стори Майкъл Оуен като играч на Ливърпул.

Дембеле е четвъртият представител на Лига 1, който триумфира със “Златната топка” след Жан-Пиер Папен (Марсилия - 1991), Джордж Уеа (ПСЖ - 1995) и Лионел Меси (ПСЖ - 2021 и 2023).

Ousmane Dembélé - 4e Ballon d'or sacré dans notre championnat 🏆🇫🇷 pic.twitter.com/j6nmBlcy5O — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) September 22, 2025

От топ 5 първенствата в Европа най-дълго време “Златната топка” не е печелена от футболист от Бундеслигата. Матиас Замер грабна наградата през 1996 година и стана шестият представител на германското първенство с отличието.

През последните три години играчи от Бундеслигата не попадат в топ 3 на анкетата.