Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Дембеле направи нещо, което не се беше случвало почти четвърт век

Дембеле направи нещо, което не се беше случвало почти четвърт век

  • 23 сеп 2025 | 05:05
  • 220
  • 0

Усман Дембеле спечели “Златната топка” след невероятен сезон с екипа на Пари Сен Жермен и стана първият футболист от 2001 година насам, който вдига отличието с отбор от собствената си страна. За последно това стори Майкъл Оуен като играч на Ливърпул.

Дембеле е четвъртият представител на Лига 1, който триумфира със “Златната топка” след Жан-Пиер Папен (Марсилия - 1991), Джордж Уеа (ПСЖ - 1995) и Лионел Меси (ПСЖ - 2021 и 2023).

От топ 5 първенствата в Европа най-дълго време “Златната топка” не е печелена от футболист от Бундеслигата. Матиас Замер грабна наградата през 1996 година и стана шестият представител на германското първенство с отличието.

През последните три години играчи от Бундеслигата не попадат в топ 3 на анкетата.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Артета не е съгласен с критиките по адрес на Гьокереш

Артета не е съгласен с критиките по адрес на Гьокереш

  • 23 сеп 2025 | 03:47
  • 426
  • 0
Конте: Победата никога не идва лесно

Конте: Победата никога не идва лесно

  • 23 сеп 2025 | 03:18
  • 381
  • 0
Челси продължава да кръжи около Менян

Челси продължава да кръжи около Менян

  • 23 сеп 2025 | 02:49
  • 588
  • 0
Де Дзерби: ПСЖ олицетворява властта, а това не ми харесва

Де Дзерби: ПСЖ олицетворява властта, а това не ми харесва

  • 23 сеп 2025 | 02:26
  • 604
  • 0
Бащата на Ямал: Следащата година ще е нашата

Бащата на Ямал: Следащата година ще е нашата

  • 23 сеп 2025 | 02:02
  • 577
  • 0
Лапорта: Второто място ще е допълнителна мотивация за Ямал

Лапорта: Второто място ще е допълнителна мотивация за Ямал

  • 23 сеп 2025 | 01:23
  • 576
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мъките на ЦСКА не спират! "Червените" се препънаха и във Враца в дебюта на Вальо Илиев

Мъките на ЦСКА не спират! "Червените" се препънаха и във Враца в дебюта на Вальо Илиев

  • 22 сеп 2025 | 22:27
  • 154159
  • 326
Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

  • 22 сеп 2025 | 23:56
  • 13032
  • 26
Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

  • 22 сеп 2025 | 23:50
  • 80789
  • 126
Ицо Янев: Готов съм за ЦСКА, близкото бъдеще ще покаже

Ицо Янев: Готов съм за ЦСКА, близкото бъдеще ще покаже

  • 22 сеп 2025 | 22:48
  • 16093
  • 27
Вальо Илиев: Ситуацията не е лесна, но съм готов да дам всичко от себе си

Вальо Илиев: Ситуацията не е лесна, но съм готов да дам всичко от себе си

  • 22 сеп 2025 | 22:55
  • 7606
  • 7
Историческо: Айтана Бонмати триумфира със “Златната топка” за трета поредна година

Историческо: Айтана Бонмати триумфира със “Златната топка” за трета поредна година

  • 22 сеп 2025 | 23:43
  • 3336
  • 3