Де Дзерби: ПСЖ олицетворява властта, а това не ми харесва

Наставникът на Марсилия Роберто Де Дзерби заяви, че е дошъл във Франция заради възможността да победи Пари Сен Жермен. Снощи ОМ спечели с 1:0 дербито на "Велодром" след ранен гол на защитника Найеф Агер.

„Казах на президента на клуба Пабло Лонгория, че една от причините, поради които исках да дойда тук, беше желанието да победя ПСЖ, защото те са по-силни. Те олицетворяват властта, а това не ми харесва. Затова очаквах с нетърпение тази вечер. Но това не променя нищо, спечелихме само един мач и взехме три точки", коментира Де Дзерби.

Марсилия триумфира в "Льо Класик" след две години суша и показа, че има кой да се опълчи на ПСЖ във Франция!

„Щастлив съм за моите играчи, за клуба, за всички, които ме доведоха тук, за Лонгория и Бенатия, за всички жители на Марсилия. Роден съм като фен, така че знам какво означават подобни мачове за привържениците. Искаме да им подарим една хубава седмица“, каза още италианският специалист.

Марсилия е на 6-о място в класирането с 9 точки, а ПСЖ има 12 и дели първата позиция с Монако, Лион и Страсбург.

Снимки: Imago