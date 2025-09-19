Популярни
»
  3. Чаби Алонсо: Винисиус ми изглежда добре, Белингам и Камавинга може и да играят утре

  • 19 сеп 2025 | 14:57
  • 1581
  • 1

Наставникът на Реал Мадрид Чаби Алонсо говори пред медиите утрешното домакинство на Еспаньол. “Лос бланкос” имат само победи от началото на сезона, включително и след успеха с 2:1 над Марсилия в Шампионската лига през седмицата.

За мача с Еспаньол

„Те идват в много добър момент, ние също сме с добра енергия. Очаква ни труден мач, но играем у дома и искаме да направим добро представяне. Имахме добри периоди, но е време да изиграем един цял, завършен мач“.

За Винисиус

“Виждам Винисиус и ми изглежда добре. Вчера не беше моментът да говоря с него, но днес вече го видях по-позитивен и с повече усмивка. Говорих с него, не много, направихме няколко индивидуални упражнения. Утре ще видим. Ценя високо всички и искам целият отбор да се чувства важен. Всички са в тази лодка и трябва всички да гребем в една и съща посока”.

За Мбапе

“Има много мачове и със сигурност ще има такива, в които няма да е титуляр. Трябва да знаем как да разпределяме натоварването. Килиан е много важен, но ще има мачове, в които няма да е титуляр. Изиграли сме 5 мача, трябва да изчакаме, за да правим заключения“.

За Белингам и Камавинга

“Възможно е да играят, въпреки че имат само няколко тренировки. Възможно е, ще видим. Виждам Камавинга като полузащитник. Очевидно е толкова завършен, че може да играе на много позиции, също като Валверде. Но аз го виждам в средата, като шестица или осмица.

За случилото се със Симеоне на “Анфийлд“:

“В един идеален свят не би трябвало да преживяваме такива ситуации. Аз не се оплаквам, не ме засяга много, но други колеги – повече. За съжаление, трябва да се научим да живеем с това, защото в противен случай може да те извади от мача и да преживееш неприятни ситуации. Отдавна това с обидите излезе извън контрол“.

За сблъсъка с Бенфика на Жозе Моуриньо в Шампионската лига

“Имах възможността да се изправя срещу него, когато той беше в Рома, а аз в Леверкузен. Ще бъде специално за него. Бяха три много интензивни години... и той беше много важен. Изпитва огромна обич към този клуб”.

Снимки: Imago

