  Хаусен: Грешката е призната, но аз оставам наказан - добър имидж за испанския футбол

Хаусен: Грешката е призната, но аз оставам наказан - добър имидж за испанския футбол

  • 19 сеп 2025 | 09:45
Централният защитник на Реал Мадрид Дийн Хаусен ясно показа отношението си към ръководните органи на испанския футбол, след като късно снощи Апелативната комисия потвърди наказанието му от един мач заради червения картон, който получи в двубоя срещу Реал Сосиедад. Въпреки че по-рано съдийската комисия призна, че главният рефер Хил Манасано е допуснал грешка, тъй като нарушението е заслужавало да бъде санкционирано само с жълт картон, Апелативната комисия реши, че няма да отмени червения картон, тъй като грешката не е явна и реферът има право на своето тълкувание на ситуацията. Така Хаусен ще пропусне мача с Еспаньол.

Потвърдиха наказанието на Дийн Хаусен
Ето какво написа испанският национал малко след като разбра за въпросното решение:

"1. Хил Мансано неправилно изгонва Хаузен. 2. ВАР не се намесва и одобрява това решение. 3. Реал Мадрид играе с човек по-малко в 2/3 от мача. 4. Съдийската комисия признава грешката. 5. След като грешката е призната, комисията наказва Хаусен с един мач. Грешката е призната, но аз пак съм наказан. Добър имидж за испанския футбол".

