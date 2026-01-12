Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Повече от 20 милиона ще струва на Тотнъм да се отърве от Франк

Повече от 20 милиона ще струва на Тотнъм да се отърве от Франк

  • 12 яну 2026 | 00:52
  • 476
  • 0

Томас Франк се очаква да бъде следващият уволнен мениджър в Премиър лийг, като според медиите на Острова часовете му в Тотнъм вече са преброени. Въпреки че амбициите с него бяха големи, изглежда, че дори с датчанина на пейката, нещата няма да се оправят.

Астън Вила изхвърли Тотнъм от ФА Къп
Астън Вила изхвърли Тотнъм от ФА Къп

Уволнението се налага като логично решение, особено след вчерашното отпадане в третия кръг на ФА Къп от Астън Вила. Обстановката около него бе допълнително след като специалистът си навлече гнева на феновете и ръководството на “шпорите”, които изригнаха, след като наставникът бе засечен да използва фен артикул на кръвния враг Арсенал.

Томас Франк направи нещо, което феновете на Тотнъм няма да му простят
Томас Франк направи нещо, което феновете на Тотнъм няма да му простят

Междувременно и капитанът на отбора Ромеро взриви обстановката с гневна публикация в социалните мрежи.

Томас Франк разкри неприятна новина и заяви: Ромеро направи грешка
Томас Франк разкри неприятна новина и заяви: Ромеро направи грешка

Тотнъм обаче, може да не бърза да го уволнява, особено ако се знае, че в такъв случай ще трябва да му плати обезщетение от фантастичните 23 млн евро, пари, които все пак не са малко за клуб като “шпорите”.

