Повече от 20 милиона ще струва на Тотнъм да се отърве от Франк

Томас Франк се очаква да бъде следващият уволнен мениджър в Премиър лийг, като според медиите на Острова часовете му в Тотнъм вече са преброени. Въпреки че амбициите с него бяха големи, изглежда, че дори с датчанина на пейката, нещата няма да се оправят.

Уволнението се налага като логично решение, особено след вчерашното отпадане в третия кръг на ФА Къп от Астън Вила. Обстановката около него бе допълнително след като специалистът си навлече гнева на феновете и ръководството на “шпорите”, които изригнаха, след като наставникът бе засечен да използва фен артикул на кръвния враг Арсенал.

Междувременно и капитанът на отбора Ромеро взриви обстановката с гневна публикация в социалните мрежи.

Тотнъм обаче, може да не бърза да го уволнява, особено ако се знае, че в такъв случай ще трябва да му плати обезщетение от фантастичните 23 млн евро, пари, които все пак не са малко за клуб като “шпорите”.