Мартин Георгиев ще трябва да почака за дебюта си, край на победната серия на АЕК

Българският национал Мартин Георгиев не успя да запише своя дебют за новия си тим АЕК. Родният защитник остана на пейката в първия си двубой за гранда от Атина, който днес стигна само до реми 1:1 като гост на Арис (Солун) в мач от 16-ия кръг на гръцкия елит. Така “Двуглавия орел” прекъсна серията си от десет победи във всички турнири.

Любопитното е, че и двете попадения в срещата паднаха още в началните минути. Столичани успяха да поведат в осмата минута, когато груба грешка на Алваро Техеро изведе Роберт Любичич, който пък асистира на разписалия се на празна врата Абубакари Койта. Въпреки това само три минути по-късно домакините възстановиха равенството чрез непокрития Фредрик Йенсен, който след центриране от корнер овладя топката на гърдите си и беше точен с удар от воле. В 57-ата минута солунчани дори направиха пълен обрат благодарение на Дуду, но голът му беше отменен заради фал в атака на Линдзи Роуз срещу Жоао Марио. Така гостите успяха да избегнат загубата.

Това равенство свалиха от върха на класирането АЕК, който се свлече на третата позиция със своите 38 точки след победите на Олимпиакос и ПАОК от кръга. Арис остава на седмото място с 21 пункта.