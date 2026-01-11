Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. АЕК
  3. Мартин Георгиев ще трябва да почака за дебюта си, край на победната серия на АЕК

Мартин Георгиев ще трябва да почака за дебюта си, край на победната серия на АЕК

  • 11 яну 2026 | 21:49
  • 1217
  • 0
Мартин Георгиев ще трябва да почака за дебюта си, край на победната серия на АЕК

Българският национал Мартин Георгиев не успя да запише своя дебют за новия си тим АЕК. Родният защитник остана на пейката в първия си двубой за гранда от Атина, който днес стигна само до реми 1:1 като гост на Арис (Солун) в мач от 16-ия кръг на гръцкия елит. Така “Двуглавия орел” прекъсна серията си от десет победи във всички турнири.

Любопитното е, че и двете попадения в срещата паднаха още в началните минути. Столичани успяха да поведат в осмата минута, когато груба грешка на Алваро Техеро изведе Роберт Любичич, който пък асистира на разписалия се на празна врата Абубакари Койта. Въпреки това само три минути по-късно домакините възстановиха равенството чрез непокрития Фредрик Йенсен, който след центриране от корнер овладя топката на гърдите си и беше точен с удар от воле. В 57-ата минута солунчани дори направиха пълен обрат благодарение на Дуду, но голът му беше отменен заради фал в атака на Линдзи Роуз срещу Жоао Марио. Така гостите успяха да избегнат загубата.

Това равенство свалиха от върха на класирането АЕК, който се свлече на третата позиция със своите 38 точки след победите на Олимпиакос и ПАОК от кръга. Арис остава на седмото място с 21 пункта.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Рейнджърс записа втора поредна победа над Абърдийн

Рейнджърс записа втора поредна победа над Абърдийн

  • 11 яну 2026 | 20:51
  • 828
  • 0
Хееренвеен измъкна равенство на Фейенорд, Християн Петров остана на пейката

Хееренвеен измъкна равенство на Фейенорд, Християн Петров остана на пейката

  • 11 яну 2026 | 15:35
  • 793
  • 0
Новият отбор на Божинов спечели ценна точка в Удине

Новият отбор на Божинов спечели ценна точка в Удине

  • 10 яну 2026 | 18:09
  • 3046
  • 0
Поражение от пряк съперник влоши ситуацията на Специя на Петко Христов

Поражение от пряк съперник влоши ситуацията на Специя на Петко Христов

  • 10 яну 2026 | 18:09
  • 1452
  • 1
Филип Кръстев и Оксфорд продължават с дузпи за ФА Къп

Филип Кръстев и Оксфорд продължават с дузпи за ФА Къп

  • 10 яну 2026 | 00:30
  • 8537
  • 2
Нюкасъл пречупи Лийдс в трилър, Груев с първа асистенция в елита на Англия

Нюкасъл пречупи Лийдс в трилър, Груев с първа асистенция в елита на Англия

  • 8 яну 2026 | 00:27
  • 19212
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

  • 11 яну 2026 | 23:04
  • 21063
  • 133
Интер 1:1 Наполи, фамозен пропуск на Хойлунд!

Интер 1:1 Наполи, фамозен пропуск на Хойлунд!

  • 11 яну 2026 | 22:02
  • 6899
  • 5
Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 50445
  • 48
В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

  • 11 яну 2026 | 17:38
  • 29547
  • 24
Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп

Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп

  • 11 яну 2026 | 20:25
  • 17031
  • 40
ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

  • 11 яну 2026 | 17:59
  • 21659
  • 47