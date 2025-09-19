Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Наглостта на наставника на ЦСКА Душан Керзез минава всякакви граници. Треньорът, който обещал на феновете късно снощи на базата в Панчарево, че ще подаде оставка, се отметнал пред ръководството. Неговото обяснение било много просто. “Казах им това, защото ме беше страх от тях, но не искам да подавам оставка”, заявил Керкез. Босненецът споделил тази сутрин, че категорично отказва да си тръгне от клуба, ако не получи цялата си заплата до края на договора му през юни 2026 година.

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

Както е известно, неговата оставка беше поискана официално от спортния директор Бойко Величков след поражението с 0:1 от Арда вчера, а агитката на тима скандира “Оставка, оставка”, вече от няколко кръга. Ръководството, което му даде пълната подкрепа през последните три месеца, вече окончателно свали доверието си към наставника.

Преди това всички футболисти, докарани това лято в клуба - Теодор Иванов, Давид Сегер, Кевин Додай, Пастор, Леандро Годой, Бруно Жордао, Мохамед Брахими и Анхело Мартино, са били взети изцяло с неговото одобрение и съгласие. Освен това, той лично искаше да бъдат махнати 7-8 играчи, които пречеха в съблекалнята на тима, за да работи спокойно и да може да развива тима. Всичко това струваше милиони на клуба, а резултатите са потресаващи, а Керкез влезе в историята като треньора с най-слаб старт в историята на “червените”.

Едва една победа, постигната при това в 96-ата минута, от осем кръга. Три поражения и четири равенства при голова разлика със седем отбелязани гола и осем допуснати, както и срамното 12-то място с едва 7 точки от 24 възможни от началото на сезона в шампионата.

Истината е, че месечното му възнаграждение е два пъти и половина повече от това, което взимаше в Ботев (Пловдив) и е логично да не иска да се отказва от него, след като едва ли скоро ще има възможност да взима такава заплата. Простата причина е, че от началото на 2025 година този треньор има общо 26 мача в България, а от тях победите са само 4 победи - 3 с отбора на Ботев (Пловдив) и само една с ЦСКА, равенствата са 12, а пораженията са 10.