  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

  • 19 сеп 2025 | 10:10
  • 1836
  • 2

Около 20 души фенове са причакали отбора на ЦСКА при завръщането на тима след загубата с 0:1 от Арда в Стара Загора. Наставникът Душан Керкез е дал обещание, че ще си подаде оставка, заяви в социалните мрежи тартора на агитката на “червените” Иван Велчев. Според Кюстендилеца обаче старши треньорът е размислил през нощта. Без да се изяснява дали е имало среднощни разговори с ръководството.

"Вчера късно вечерта пред около 20 човека привърженици на ЦСКА, на базата в Панчарево Душан Керкез заяви ,че ще си подаде оставката.Явно през ноща е размислил, или си мисли ,че може да води ЦСКА въпреки изричното нежелание и на ръководство и на фенове", написа Велчев.

