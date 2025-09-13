Керкез не смята да си ходи - отсече: Запомнете ми думата: ЦСКА ще спечели нещо през този сезон

Наставникът на ЦСКА Душан Керкез не смята да подава оставка след призивите от трибуните и след днешната изстрадана домакинска победа с 3:1 над Септември. Това стана ясно от изказването му след двубоя. Треньорът на "червените" е сигурен, че тимът е на прав път и ще спечели нещо през този сезон.

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

"Трябваше да бъде по-лесно. Заслужавахме до 20-ата минута да е 2-3 на нула. Много е трудно през последните два-три месеца. Този мач трябваше да завърши с по-голяма победа за нас. Искам да честитя на всички, които работят в клуба. Винаги ни е по-трудно от всички. Разбирам, че ЦСКА трябва да играе по-добре и да вкарва повече голове.

Пак честитя. Тази победа е от мен, треньорите и футболистите за собственика, който дава всичко, за да върне отбора там, където е бил винаги. Ще направим да е така.

Да кажем истината - Славия бе в определени моменти по-добър от нас. Днес обаче видях отбор и футболисти всички заедно. Първи пример е Бусато - капитан и от много години е тук. Беше на пейката, но подкрепяше през цялото време отбора.

Разбирам феновете и 100% съм сигурен, че този отбор стъпка по стъпка ще е успее. Много е важно къде ще сме през май. Стартът на сезона не е предпоставка къде ще свършиш. Много съм горд с футболистите.

Трябва да гледаме напред, много е важен характърът на момчетата. Имаме група, отбор. Този отбор може да направи нещо през този сезон - на 100% съм сигурен.

Всички заедно спечелихме победата. Не сме близо до това как ЦСКА трябва да играе, знам го, но нищо хубаво в този живот не идва лесно.

Не играем на нашя стадон и не е същата атмосфера. Противниците ни тук не се плашат кой знае колко от ЦСКА. ЦСКА не респектира на терена, колкото засулжава. Феновете обичат отбора, искат да е по-добре, и аз искам. Запомнете ми думата: ЦСКА ще спечели нещо през този сезон", закани се Керкез, който коментира по следния начин призивите за негова оставка:

"Благодарен съм на собственика и директорите. Имал съм среща, но не да си тръгна, а за отбора - ако може да дойде някой нов футболист.

Трябва да се гледа да се направи нещо по-добре. Винаги е лесно да се смени треньоорът. Поздрави на всички фенове", завърши Керкез.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов