11-те на Арда и ЦСКА, "червените" са с героя Панайотов, а домакините - без Попето

Слушай на живо: Арда (Кърджали) - ЦСКА

Станаха ясни стартовите състави на Арда и ЦСКА, които излизат в отложен мач от петия кръг на efbet Лига.



Той ще се проведе в Стара Загора, защото домакините ремонтират терена в Кърджали.

"Червените" правят три промени в сравнение с 11-те, които започнаха при победата с 3:1 над Септември преди седмица. Етоо, героят от въпросния двубой Панайотов и Питас стартират вместо Пастор, Скаршем и Сегер.

Арда стартира без най-новото си попълнение - Ивелин Попов, който е на пейката.

АРДА - ЦСКА

АРДА: 1. Господинов, 4. Акинтола, 8. Кабов, 10. Ковачев, 18. Хюсеинов, 20. Юсеин, 21. Велев, 35. Велковски, 80. Котев, 93. Ебоа, 99. Карагарен

ЦСКА: 21. Лапоухов, 19. Турицов, 4. Лапеня, 5. Делова, 17. Мартино, 6. Жордао, 99. Етоо, 22. Додай, 30. Панайотов, 28. Питас, 9. Годой