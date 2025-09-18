Популярни
ЦСКА с труден тест в Стара Загора срещу Арда
11-те на Арда и ЦСКА, "червените" са с героя Панайотов, а домакините - без Попето

Станаха ясни стартовите състави на Арда и ЦСКА, които излизат в отложен мач от петия кръг на efbet Лига.

Той ще се проведе в Стара Загора, защото домакините ремонтират терена в Кърджали.

"Червените" правят три промени в сравнение с 11-те, които започнаха при победата с 3:1 над Септември преди седмица. Етоо, героят от въпросния двубой Панайотов и Питас стартират вместо Пастор, Скаршем и Сегер.

Арда стартира без най-новото си попълнение - Ивелин Попов, който е на пейката.

АРДА - ЦСКА

АРДА: 1. Господинов, 4. Акинтола, 8. Кабов, 10. Ковачев, 18. Хюсеинов, 20. Юсеин, 21. Велев, 35. Велковски, 80. Котев, 93. Ебоа, 99. Карагарен

ЦСКА: 21. Лапоухов, 19. Турицов, 4. Лапеня, 5. Делова, 17. Мартино, 6. Жордао, 99. Етоо, 22. Додай, 30. Панайотов, 28. Питас, 9. Годой

Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

Три десетилетия "лисабонски лъв"

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за дербито Левски - Лудогорец

Италианска легенда взе бутонките на Стоичков

Топ 5 попадения от последния кръг в Елитните групи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

