Спортният директор на ЦСКА: Керкез трябва да подаде оставка! Призовавам го

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков поиска директно оставката на наставника Душан Керкез. Това се случи след загубата срещу Арда (Кърджали) в Стара Загора. До момента бившият треньор на Ботев (Пловдив) не е обявил, че е готов да си тръгне от Борисовата градина, като той само се извини на феновете на "армейците" след поражението на стадион "Берое".

"Изключително разочарование, от гледна точка не само на резултата, а и от поведението на играчите. Нямаше енергия, нямаше живот, нямаше качество в голяма част от двубоя, изключително много грешни подавания, непредизвикани технически грешки, необясними за професионални футболисти, камо ли за футболисти на ЦСКА.

Очаквам старши треньорът да си подаде оставка, така както аз бих направил. Призовавам го да го направи и да се взима решение. Ако не подаде ли? Това е решение на ръководството, разбира се, но аз смятам, че трябва да я подаде. От гледна точка на старши треньора не са наред много закъснелите промени, които се направиха, подготвителният процес и след това в преструктурирането на първия отбор. Тези неща се отчитат. Ситуацията задължава поемане на отговорност. Нищо не означава, правите интерпретации на думите ми. Казвам какво смятам, че трябва да стане.

Знам, че следващият мач е след три дни. Трябва да видим първо каква ще бъде реакцията на г-н Керкез. Носенето на отговорност трябва да отговоря на ЦСКА. Отговорността е на всички - и на тези, които носят фланелката, и на контрола на това нещо. Това са неща, които будят недоумение у нашите привърженици. Смятам, че контролът върху това как да изглежда един отбор е на треньорското ръководство.

Заради оценката си, че не е мъжката - затова искам отговорност. Всичко друго е неприятна страница от историята ни. Виждам коренно различно поведение на играчите в тренировките и днес например. Нов треньор? Ако кажа нещо, ще са условности, хипотези. Знаете каква е ситуацията много добре", каза шефът на "армейците".