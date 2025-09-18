Популярни
Керкез отказа да си тръгне от ЦСКА, каза кога е щял да подаде оставка

  • 18 сеп 2025 | 19:57
  • 13090
  • 11

Наставникът на ЦСКА Душан Керкез отказа да подаде оставка, каквито бяха призивите на феновете след днешното поражение с 0:1 при гостуването на Арда в Стара Загора. Специалистът заяви, че вината за загубата е негова и се извини на запалянковците.

"Очаквахме този мач да е с много по-добра енергия след победата над Септември. Много лош мач за двата отобра и специално за нас. Пълната отговорност за мача е моя. Нищо не се получи от първата до последната минута.

Много лош мач от първата до последната минута. Извинявам се на феновете. Очаквах много повече от мен и от всички. От първата до последната минута всичко се получи наобратно.

Няма какво да кажа, мога само да се извиня. Поемам отговорност за този мач.

Не мислехме, че днес ще бъда така. Знам кога сме сгрешли. Иввинявам се на феновете. Мачът беше много зле.

Знам на 100% къде са ми грешките. Не бях себе си и допуснах голяма грешка. Слушах какво се пише. Винаги се учиш от лошите, а не от добрите резултати.

Ситуацията е негативна не само от сега, а от две години. Днешният мач е един от най-лошите в моята кариера.

Честитя на моя колега Александър Тунчев и за това, което направи в Европа.

Ако всичко бе наред от първия ми ден, щях да подам оставка преди два-три кръга. Тук, на Балканите, треньорът е крив за всичко. Няма да кажа кой е най-големият проблем на ЦСКА. Ще го оставя за мен. Много неща се сменят тук, всеки ден нещо се променя. Имам мотивация. Много неща не са ме убили, за да ме убие лош мач. Имам увереност на 100%. Трябва време и спокойствие. Всички ме гледат и ми казват "ти си луд". Няма шанс да кажеш нещо нормално. На Балканите всички мислят треньорите за магьосник. Футболът е отборна игра, не е тенис. Загубихме два месеца през лятото. Всички отбори са преди нас заради много неща. Трябва да се действа, но на този момент е късно. Не е лесно с червената фланелка. Тя е голяма отговорност", каза Керкез, който допълни, че отношенията му със спортния директор Бойко Величков са много добри.

