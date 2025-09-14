Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Керкез за бивш бос на тим от efbet Лига: Клубът му беше срам за България, атакува ме, защото не взех зет му в ЦСКА

Керкез за бивш бос на тим от efbet Лига: Клубът му беше срам за България, атакува ме, защото не взех зет му в ЦСКА

  • 14 сеп 2025 | 09:53
  • 11240
  • 7

Наставникът на ЦСКА Душан Керкез направи остро изказване в отговор на бившия собственик на Царско Село Стойне Манолов, който през седмицата заяви, че сърбинът не е добър треньор. Предводителят на "червените" каза, че той говори така, защото не е успял да уреди зет си - Георги Минчев, в ЦСКА.

"Много хора не искат да съм тук, знаете ли защо? Защото не могат да работят агенти с мен. Това мога да кажа. Просто се чудя един човек, собственик на Царско село, говори за мен. И аз да кажа нещо. Имам респект към неговия зет, знаете кой е - Минчев. Казах за него много хубави неща преди да отиде в АЕЛ Лимасол. До този момент нищо не е казвал. Минчев не дойде тук, защото ми го предлагаха и аз казах “не”. Не защото е лош футболист, а защото взехме Годой, имаме Питас и Борносузов. За този момент са на добро ниво.

И след това този човек казва, че не съм добър треньор. Знаете ли защо? Питайте защо? Преди години, когато видях как се работи в България с Царско село, това е срам за България.

Сега да кажа ли за него, защото той излиза и говори за мен? Не говоря, за да търся алиби.

Тук съм, защото собственикът ми вярва. А тези хора искат да е някой друг тук, за да докарат футболист. Нямам нищо с агенти. Не съм докарал нито един футболист с мой агент.

Не ме интересува, че има милиони. Не може така да говори. Аз казах много добри неща за неговия зет и АЕЛ подписа с него заради моето име. Знаете колко години бях в този клуб. Трябва да го е срам", каза разпалено Керкез.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ахмед Хикмет: Поздравления за колегата Иван Кочев и футболистите на двата отбора

Ахмед Хикмет: Поздравления за колегата Иван Кочев и футболистите на двата отбора

  • 14 сеп 2025 | 09:08
  • 1016
  • 0
Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

  • 14 сеп 2025 | 07:59
  • 10647
  • 9
Здрав сблъсък на "Лаута"

Здрав сблъсък на "Лаута"

  • 14 сеп 2025 | 07:34
  • 6221
  • 0
Петров замени контузен, но го изгониха

Петров замени контузен, но го изгониха

  • 14 сеп 2025 | 01:46
  • 3156
  • 0
Първи успех за Ботев (Нови пазар)

Първи успех за Ботев (Нови пазар)

  • 14 сеп 2025 | 01:38
  • 1685
  • 0
Дубълът на Фратрия с първа победа

Дубълът на Фратрия с първа победа

  • 14 сеп 2025 | 01:28
  • 970
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

  • 14 сеп 2025 | 07:59
  • 10647
  • 9
Терънс Крауфорд надигра Саул Алварес и записа 42-ра поредна победа

Терънс Крауфорд надигра Саул Алварес и записа 42-ра поредна победа

  • 14 сеп 2025 | 07:13
  • 13358
  • 5
Здрав сблъсък на "Лаута"

Здрав сблъсък на "Лаута"

  • 14 сеп 2025 | 07:34
  • 6221
  • 0
Кой ще стъпи на европейския трон?

Кой ще стъпи на европейския трон?

  • 14 сеп 2025 | 07:09
  • 6482
  • 2
Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

  • 13 сеп 2025 | 22:15
  • 213693
  • 316