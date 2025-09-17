Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

В студиото на Sportal.bg Даниел Моралес анализира драматичната победа на ЦСКА над Септември, дошла след два голове в добавеното време, дело на Петко Панайотов и Брахими. Според него „червените“ са показали повече характер и настойчивост, когато мачът изглеждаше на път да завърши без победител.

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

„Мачът не бе лесен. Отборът на Септември се бранеше добре, но ЦСКА успя да създаде някои ситуации. Отборът изглеждаше една идея по-мотивиран, притиснат до стената, трябваше да достигне до трите точки. Напрежението пада върху треньора, но в крайна сметка футболистите са на терена. Каквито и инструкции да даваме, каквито и анализи да правим, важно е какво ще направят те на терена“, заяви Моралес.

Той обърна специално внимание на героя от мача – Петко Панайотов.

„Панайотов вкара гол в 93 минута. Не съм аз този, който трябва да казва кой да играе, но като човек, който анализира извън клуба, лека полека бих му дал шанс на този пост вместо да се експериментира. Давам пример с един Скаршем, който е крило, а беше използван за вътрешен, като по-опитен състезател. Това момче показа, че има качество и може да се разчита повече на него. В мача с Локо (Пловдив) за мен бе най-добрият на терена. Това все пак е решение на треньора и всички, които сме извън терена трябва да го уважаваме“, каза още Моралес.

По думите на бившият полузащитник ЦСКА е показал ясна идея в игровия план още от първите минути.

„В началото на мача има една ситуация, която най-добре показва как е позициониран отборът на ЦСКА в последната тренина. Отборът стои в 3-4-3 в атака и създава числено преимущество в централния коридор. Има двама дефанзивни полузащитници, които добре подсигуряват при загуба на топката.“

Дани Моралес отдели внимание и на ролята на Делова в ЦСКА.

„Делова е много важен при изграждането на атаките на ЦСКА било то с къси или дълги подавания. Много добре изиграна ситуация имаме при отменения гол. Топката се подава от ляво на дясно и отборът на Септември трябва да се движи постоянно. Така се получава ситуация с открита топка, тоест възможност за подаване без никой да те пресира. Един пас на добър подавач и можеш да намериш някого зад последната линия на съперника. Пастор иска топката и се вижда ясното намерение на отбора да използва това пространство.“

След драматичния успех ЦСКА насочва вниманието си към следващия мач – гостуването на Арда. Заради ремонт на стадиона в Кърджали срещата ще се проведе в Стара Загора.

