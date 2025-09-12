БФС реши: Арда ще домакинства срещу ЦСКА и Черно море извън Кърджали

Спортно-техническата комисия към БФС реши предстоящите две домакинства на Арда срещу ЦСКА и Черно море да се изиграят на стадиона в Стара Загора. Причината е, че домакините ремонтират тревното си покритие, което бе в лошо състояние от началото на сезона.

"Поради ремонт на тревното покритие на стадион „Арена Арда“ в гр. Кърджали, отложената среща V-ти кръг на ППФЛ /efbet Лига/ между отборите на ПФК „Арда“ Кж и ПФК „ЦСКА“ Сф насрочена за 18.09.2025 г от 17.30 часа и срещата от IX-ти кръг на ППФЛ /efbet Лига/ между отборите на ПФК „Арда“ Кж и ПФК „Черно море“ Вн насрочена за 22.09.2025 г от 18.00 часа, ще се играят по програма на стадион „Берое“ Стара Загора, вместо на стадион „Арена Арда“ Кърджали", се казва в официалното становище на БФС.