Цветомир Найденов пожела успех на нов треньор в ЦСКА

  • 16 сеп 2025 | 11:48
  • 930
  • 0
Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов пожела успех на Валентин Илиев, който ще поеме дублиращия тим на ЦСКА.

“Успех, Майсторе!”, написа бизнесменът, а постът бе допълнен със снимка на Илиев. Той заменя на поста Владимир Манчев, с когото вчера “червените” обявиха раздяла.

Валентин Илиев води на няколко пъти представителния отбор на ЦСКА 1948. С него той постигна добри резултати, класирайки ги преди година за евротурнирите. Там бившият защитник на ЦСКА отстрани черногорския Будучност и бе на път да стори същото и с един от европейските хитове през този сезон - Пафос. След като кипърците, и с помощта на съдиите, елиминираха българския тим, стигнаха до 1/8-финалите в Лига на конференциите и станаха шампион на своята страна. През този сезон пък възходът им продължи с класиране за основната фаза в ШЛ.

