Белчев: Доброто изпълнение на Петко Панайотов ни лиши от точката

Старши треньорът на Септември (София) Стамен Белчев сподели мнението си след инфарктната загуба от ЦСКА с 1:3. Отборът му беше близо до точката, но допусна два гола дълбоко в добавеното време и остана с празни ръце.

"Приехме играта много близо до нашето наказателно поле. Трябва да поздравя футболистите, доволен съм от себераздаването. На моменти трябваше да имаме повече търпение при владението на топката и с по-голямо самочувствие да отиграем някои ситуации.

Имахме стратегия за мача. Ранният гол малко ни я обърка. Основното е, че не успяхме да задържим топката. През второто полувреме трябваше да излезем малко по-напред. В края на мача рискувахме и изравнихме. За съжаление доброто изпълнение на Петко Панайотов ни лиши от точката.

Опитваме се да се подобряваме във всеки един аспект. Има върху какво да се работи, гледаме напред. Трябва да си направим изводите, въпреки загубата. Ще анализираме грешките и ще трябва да се подобряваме

Благодаря на феновете на ЦСКА за аплодисментите. За мен е мач като мач. Зарядът е друг, но аз съм професионалист и в момента защитавам интересите на Септември", заяви Белчев.

Снимки: Борислав Цветанов