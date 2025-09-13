11-те на ЦСКА и Септември, "червените" с куп промени и нов капитан

Слушай на живо: ЦСКА - Септември (София)

Станаха ясни стартовите съставите на ЦСКА и Септември, които излизат в мач от осмия кръг на efbet Лига.

В този на домакините има доста промени в сравнение с титулярните 11 от предишните двубои. Първата рокада е на вратата. Лапоухов заменя Бусато. В отсъствието на бразилеца капитанската лента е поверена на Лапеня, а не на Турицов, който също започва от първата минута. В състава се завръща Делова, който пропусна гостуването на Славия (2:2).

Големият отсъстващ е централният нападател Питас. Кипърският национал играеше в предни позиции заедно с Годой, но за този двубой остава на Пейката.



Също така прави впечатление, че почти всички летни попълнения са титуляри. Става въпрос за Пастор, Жордао, Годой, Мартино и Додай. Единствено Брахими е на пейката.

ЦСКА - СЕПТЕМВРИ

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 4. Лапеня, 5. Делова, 6. Жордао, 7. Скаршем, 8. Сегер, 9. Годой, 17. Мартино, 19. Турицов, 22. Додай

СЕПТЕМВРИ: 21. Георгиев, 33. Иванов, 3. Уейд, 4. Христов, 13. Йонашчъ, 27. Върбанов, 6. Очаи, 10. Сербер, 7. Пара, 28. Стоичков, 9. Фурие