  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Лумбард Делова: Ще опитаме да постигнем нашите цели

Лумбард Делова: Ще опитаме да постигнем нашите цели

  • 13 сеп 2025 | 22:54
  • 776
  • 0

Защитникът на ЦСКА Лумбард Делова, който откри резултата срещу Септември (София), разписвайки се от 60 метра, разкри след успеха с 3:1, че пробва подобни удари и по време на тренировките. "Червените" постигнаха първа победа от началото на новия сезон, като тя не дойде никак лесно и тимът на Душан Керкез се нуждаеше от две попадения дълбоко в добавеното време на срещата.

"Бях готов да подам към Годой, но видях, че вратарят е далеч от голлинията. Реших да стрелям и съм щастлив. Няколко пъти съм пробвал това нещо по време на тренировките. Отбелязвал съм и пряк свободни удари. Най-вече съм щастлив, че спечелихме мача.

Господ ни даде тази победа, защото вярваме и работим много. Стартът на сезона не бе толкова добър, но разполагаме с добър отбор и ще опитаме да постигнем нашите цели", каза Делова.

Снимки: Борислав Цветанов

