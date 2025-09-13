Лумбард Делова: Ще опитаме да постигнем нашите цели

Защитникът на ЦСКА Лумбард Делова, който откри резултата срещу Септември (София), разписвайки се от 60 метра, разкри след успеха с 3:1, че пробва подобни удари и по време на тренировките. "Червените" постигнаха първа победа от началото на новия сезон, като тя не дойде никак лесно и тимът на Душан Керкез се нуждаеше от две попадения дълбоко в добавеното време на срещата.

"Бях готов да подам към Годой, но видях, че вратарят е далеч от голлинията. Реших да стрелям и съм щастлив. Няколко пъти съм пробвал това нещо по време на тренировките. Отбелязвал съм и пряк свободни удари. Най-вече съм щастлив, че спечелихме мача.

Господ ни даде тази победа, защото вярваме и работим много. Стартът на сезона не бе толкова добър, но разполагаме с добър отбор и ще опитаме да постигнем нашите цели", каза Делова.

