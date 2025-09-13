Тодор Янчев: Все още сезонът може да се спаси

Слушай на живо: ЦСКА - Септември (София)

Дългогодишният футболист на ЦСКА Тодор Янчев говори пред Sportal.bg преди двубоя със Септември (София) от осмия кръг на efbet Лига. Бившият капитан на "армейците" изрази надежда, че отборът ще запише първа победа днес и ще тръгне в правилната посока.

"Най-накрая трябва да победим и отборът да тръгне в позитивна насока. Надявам се днес да постигнем първата победа. Хората в клуба най-добре знаят на какво се дължи тази криза в резултатите. Комплексна е ситуацията.

ЦСКА 1:0 Септември, гол от 60 метра и две отменени попадения в мача

Както всяка година, ЦСКА гони първо място, но сега това е мираж. Все още сезонът може да се спаси, но отборът трябва да започне да побеждава", каза Янчев.