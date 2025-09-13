Майкъла: Колективната безотговорност е най-сладкото нещо

Бившият футболист, селекционер и изпълнителен директор на ЦСКА Георги Илиев даде мнението си преди двубоя на "червените" срещу Септември (София). Майкъла прогнозира победа с два гола за тима на Душан Керкез.

"За кой мач питате? За кой ще е последен или предпоследен ли? Аз казвам два гола за ЦСКА. Не съм отдавна, не бях в България. Онзи ден се прибрах и затова дойдох - за да бием! Кадемът трябва да е на терена, ние сме само наблюдатели и някакво мнение имаме, но си има ръководство. То трябва да носи отговорност за всичко. Днес един човек ми се обажда и вика: "Майки, знаеш ли за кое място се борите - за предпоследното". Не е ли смешно това?!

На този етап управлението е безобразно. Знаете, че който дава парите, той поръчва музиката. Надявам се, че скоро време ще си оправи къщата. Така както вървят стадионът, Панчарево и школата за детско-юношеската школа. Един добър бизнесмен никога не би си оставил къщата така на хаоса, какъвто е в ЦСКА в момента - колективна безотговорност. Най-сладкото нещо е. Казват ми, че сме взели още директори в ЦСКА. Нека да имаме. В един момент ще ме питате дали директорите ще играят на терена. Два гола за ЦСКА!", каза бизнесменът пред Sportal.bg.