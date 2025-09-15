Популярни
Елитна група до 17 години: Септември - Левски 0:0
  Ливърпул и Арсенал без грешка, Холанд блести в дербито на Манчестър - какво се случи в четвъртия кръг на Висшата лига

Ливърпул и Арсенал без грешка, Холанд блести в дербито на Манчестър - какво се случи в четвъртия кръг на Висшата лига

  15 сеп 2025
  • 314
  • 0

Ливърпул продължи перфектния си старт в английския Премиър лийг с четвърта поредна победа – този път драматично изкована с късен гол на Мохамед Салах от дузпа срещу Бърнли. Шампионите за пореден път показаха характер, печелейки в последните минути, макар да доминираха през целия мач.

Арсенал пък надви Нотингам Форест с 3:0 с изцяло новооформено нападение. Виктор Гьокереш и Еберечи Езе се разписаха, а Мартин Субимеди вкара фантастичен гол с мощен шут от дистанция. Въпреки контузиите, които тормозят състава на Микел Артета, "артилеристите" демонстрират завидна дълбочина в състава и отново изглеждат като основен претендент за върха.

Манчестърското дерби бе решено от познатия герой – Ерлинг Холанд. Норвежецът наниза два гола при победата с 3:0 над Юнайтед. Освен него, Фил Фоудън се разписа, а на вратата дебютира Джанлуиджи Донарума, който внесе сигурност и впечатли с намесите си. Юнайтед остава в криза със само четири точки след първите четири кръга – най-слабият старт от 1992/93 насам.

Тотнъм и Борнемут също записаха успехи и останаха близо до върха, докато Челси се препъна при равенството 2:2 срещу Брентфорд.

