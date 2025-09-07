Екитике за периода в ПСЖ: Не беше някакво удоволствие

Новият нападател на Ливърпул Юго Екитике се върна към престоя си в Пари Сен Жермен, който обаче не се оказа кой знае колко успешен. Точно при навършването на 20-годишнината си той премина при столичани от Реймс. Там обаче той записа само 33 мача с 4 гола в тях и след сезон и половина беше пратен под наем в Айнтрахт (Франкфурт).

“Не мога да кажа, че всичко в ПСЖ беше някакво удоволствие. Но това беше етап от кариерата ми, в който научих много неща. Станах по-опитен играч”, върна се нападателят назад пред "Телефут".

Впоследствие парижани го продадоха на германския клуб срещу 31,5 млн. евро. През това лято Ливърпул го взе срещу три пъти повече - 95 млн. евро.