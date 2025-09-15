Анди Робъртсън не смята да се отказва, ще даде битка на Керкез за титулярното място

Популярни
  • 15 сеп 2025 | 15:41
  • 505
  • 0

Вторият капитан на Ливърпул Анди Робъртсън не е готов да стои безучастно и да се откаже от позицията си на ляв бек без съпротива, след като призна, че е имало шанс да напусне в посока Атлетико Мадрид през лятото. 31-годишният футболист беше изместен от стартовия състав през настоящия сезон от новото попълнение Милош Керкез, който е с 10 години по-млад от него. За кратко Робъртсън беше свързван с трансфер в испанския Атлетико, но реши да остане на "Анфийлд" за последната година от договора си, въпреки че знаеше, че най-вероятно ще бъде резерва. Анди Робъртсън влезе от резервната скамейка при победата с 1:0 над Бърнли, тъй като мениджърът Арне Слот беше притеснен, че Керкез, който вече беше получил жълт картон, е в опасност от изгонване.

Капитанът на националния тим на Шотландия, който игра при равенството срещу Дания и победата над Беларус, незабавно донесе подобрение в играта на Ливърпул по левия фланг, за да напомни, че далеч не е за пренебрегване. На въпрос дали е имало шанс да се изправи срещу "червените" като част от състава на Атлетико Мадрид, Робъртсън коментира: "Може би в един момент. Искам да играя и да бъда титулярен ляв бек, така че трябва да продължа да полагам усилия и да се опитвам да постигна нивата, които знам, че мога. Паузата за националните отбори беше добра за мен, тъй като успях да играя два пъти по 90 минути, да се възстановя и да постигнем два наистина добри резултата за Шотландия. Това ми донесе много увереност."

"Керкез е съвсем млад и мисля, че забравяме това. Той ще бъде титулярният ляв защитник на Ливърпул в бъдеще и от мен зависи да го тласкам напред през този сезон и да му помогна да се усъвършенства. Просто трябва да продължи да работи усилено и да не позволява на днешния ден да му повлияе, което няма да се случи, тъй като е уверено момче. Ще му помогна с каквото мога", продължи той.

"В Ливърпул много повече очи са насочени към теб, но Керкез се адаптира добре. Има много информация и много различни начини на игра, а той просто трябва да продължи напред и да запази увереността си. Нямам съмнение, че в бъдеще той ще бъде фантастичен за Ливърпул и това е най-важното", заяви още Робъртсън.

