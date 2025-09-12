Слот говори за Исак и проваления трансфер на Марк Геи

Наставникът на Ливърпул Арне Слот коментира последния ден от трансферния прозорец. Тогава мърсисайдци привлякоха Александър Исак от Нюкасъл за рекордна за Англия сума, но се разминаха с капитана на Кристъл Палас Марк Геи, който беше много близо до преминаване на “Анфийлд”. Бранителят мина медицински прегледи преди лондончани да го върнат в клуба, тъй като не успяха да намерят негов заместник.

Относно Марк Геи Слот заяви: “Би било абсурдно да отричам, че бяхме близо, това се знае. Тези неща се случват във футбола. Бихме искали да го привлечем. Жалко е за нас и за играча, но той е добре в Кристъл Палас. Ще видим какво ще стане в бъдеще”.

🗣️ Arne Slot on Marc Guehi :



“It would be ridiculous for me to deny that we were close to signing him. It happens in football. For me, we would like to sign him (in the future) of course because we were in for him. If we can strengthen the team, we never hesitate to do so." pic.twitter.com/jh1Qwuz2Q6 — Phenomenalboss LFC (@Phenomenalboss4) September 12, 2025

“Много неща се случиха в последния ден от трансферния прозорец. Не винаги е така, тъй като миналия сезон не направихме почти нищо целия прозорец. Това, което най-много ме радва, е, че успяхме да направим сделката за Алекс (Исак). Всички работиха страшно много, за да осъществят тази сделка. Тя е много добра за клуба, за феновете ни, за играчите ни, за мен”, допълни нидерландецът.

Той бе попитан и за поведението на Исак преди да бъде продаден на Ливърпул: “Във футбола винаги има критики. Понякога те хвалят. Когато спечели Купата на лигата, всички бяха доволни от него. В други моменти те критикуват. Сега той е наш играч и аз съм много щастлив от това”.

"The Swedish manager Jon Dahl Tomasson deserves a big big big compliment" 👏



Arne Slot on if Alexander Isak is ready to make his Liverpool debut for Burnley, after playing with Sweden during the international break pic.twitter.com/XBlT795zjS — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 12, 2025

Той обясни, че включването на Александър Исак ще стане постепенно, защото той не направи пълноценна предсезонна подготовка: “Селекционерът на Швеция Йон Дал Томас заслужава голяма похвала, защото има на разположение може би най-добрият нападател в света и му предстоят два много важни мача. Но той разбира, че ако го използва два пъти за по 90 минути, вероятно играчът щеше да се контузи. Ние ще подходим по същия начин. Не очаквайте всеки мач да играе по 90 минути. Това със сигурност няма да се случи в следващите седмици. Той не направи пълноценна предсезонна подготовка, пропусна три или четири месеца тренировки с отбора. Ще изграждаме това постепенно, но с толкова много мачове, почти няма време за тренировки, така че ще бъде предизвикателство. Но ние го привлякохме за следващите две седмици, а за следващите шест години”.

“Имаме качество в атака с новите попълнения, но това не е за първи път. Миналия сезон можех да разчитам на Диого Жота, Дарвин Нунес и Луис Диас - трима играчи, които вече не са тук. Това е нещо, което Ливърпул имаше в миналото. Това е нормално в клуб като Ливърпул - да имаш възможност да променяш мач, когато се налага”, допълни специалистът.

🗣️ Arne Slot on Isak :



“I haven't spoken to him that much. By phone after he signed. 99 times I leave my players during the international break. I maybe text him once or twice to know how he was getting on. I need to get to know him better.” pic.twitter.com/DgtV1iCxVy — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) September 12, 2025

Слот говори и за трансфера на Харви Елиът в Астън Вила: “Ако погледнем Луис Диас и колко силно започна в Байерн (Мюнхен), това е голям комплимент за нашия щаб. Тайлър Мортън се справя отлично в Лион. Харви е на много добро място, отива в много хубав клуб в лицето на Астън Вила. Това е в интерес на всички. Той не получаваше игрово време, колкото може би заслужаваше, тъй като е качествен играч и подходът му беше изключително професионален. Всички говорят за Мо Салах и Вирджил Ван Дайк, когато спечелим титлата, но играчи като него са причината да можем да я спечелим, защото беше позитивен дори когато играеше по пет или десет минути, за да помогне на отбора”.

Треньор бе попитан и за Федерико Киеза, който не бе включен в състава за Шампионската лига. “Това е едно от най-трудните неща, които трябва да правиш като треньор. Обясних му защо взех това решение. Разбира се, не беше щастлив. Мисля, че разбра аргументите ми. Не казвам, че беше съгласен с тях, но не го каза. Даде отговор, който искаш да чуеш от всеки играч - че ще бъде на разположение да помогне на отбора в другите турнири. Той работи много, за да бъде готов за предстоящите мачове. Това е дори по-важно от това, което ще каже един играч”, обясни той.

“Днес тренирахме за първи път с повечето от играчите. Къртис Джоунс получи контузия в последния мач и няма да е на разположение. Останалите се върнаха без проблеми”, каза още Слот. В неделя Ливърпул гостува на Бърнли.