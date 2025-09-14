Ливърпул може да оглави Премиър лийг при победа срещу новак

Бърнли и Ливърпул ще се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на английската Премиър лийг на стадион "Търф Моор" в днешния 14-и септември (неделя) от 16:00 часа. Това ще бъде важен тест за домакините, които се борят да се задържат в елита, докато шампионите ще опитат да затвърдят добрия си старт.

Ливърпул заема третата позиция в класирането с пълен актив от 9 точки след първите три кръга, като отборът вкара цели 8 гола до този момент. Нов успех днес би пратил мърсисайдци на върха. Бърнли от своя страна е само с 3 точки, като новаците се нуждаят от точки, за да се отдалечат от зоната на изпадащите.

Все пак новаците в английския елит до този момент показаха, че са готови да се борят. Те загубиха с 0:3 от Тотнъм в първия ден от кампанията, но след това се опълчиха срещу Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд" и загубиха с 2:3, като през това време в първенството победиха Съндърланд с 2:0, а след това удариха Дарби Каунти с 2:1 в Карабао Къп. Ливърпъл пък стигаше все до минимални успехи, като момчетата на Арне Слот победиха Борнемут с 4:2, Нюкасъл с 3:2 и Арсенал с 1:0, а днешният съперник е подходящ кандидат за първи по-изразителен успех.

В последните пет сблъсъка между двата отбора Ливърпул доминира категорично с пет победи. Последната среща се състоя на 10 февруари 2024 г. на "Анфийлд", където домакините победиха с 3:1 с голове на Диого Жота, Луис Диас и Дарвин Нунес, докато Дара О'Шей отбеляза почетното попадение за Бърнли. Преди това, на 26 декември 2023 г., "червените" спечелиха с 2:0 на "Търф Моор" с голове на Нунес и Жота. Забележително е, че в последните пет мача Бърнли не е успял да отбележи гол на собствения си стадион срещу Ливърпул, а "мърсисайдци" са вкарали общо 9 гола при гостуванията си.

Джейдън Антъни се очертава като най-важният играч за Бърнли в началото на сезона с 2 гола и 1 асистенция в първите три мача от Премиър лийг. 24-годишният крило демонстрира добра реализация, като е отбелязал голове срещу Манчестър Юнайтед и Съндърланд. Антъни е отправил общо 7 удара, от които 3 точни, показвайки добър нюх към гола. Особено активен е бил във втората част на мачовете, когато е създавал повече голови положения. За Ливърпул Коди Гакпо се превръща в ключова фигура с 1 гол и 2 асистенции в първите три мача. Холандецът беше особено впечатляващ при победата над Нюкасъл, където записа две асистенции, а срещу Борнемут се разписа за победата с 4:2. Интересно е, че Гакпо има опит срещу Бърнли, като в последните си два мача срещу тях е записал една асистенция. При последното си гостуване на "Търф Моор" холандецът беше сред най-добрите на терена с рейтинг 7.58, отправяйки 3 удара, 2 от които точни.